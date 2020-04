Ayuso comparecerá en la Asamblea a petición propia para dar cuenta la gestión del coronavirus La petición se registrará este mismo lunes en el Parlamento regional y aún no tiene fecha La presidenta madrileña se arrepiente de no haber sido más previsora aún en el cierre de los colegios

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, comparecerá a petición propia en la Asamblea de Madrid para explicar su gestión del coronavirus. Así lo ha anunciado ella misma en entrevista en Esradio. No hay aún fecha para esta comparecencia, que podría registrarse a lo largo de la mañana de este lunes en el Parlamento regional de Vallecas.

«Voy a comparecer en la Asamblea de Madrid a petición propia. Cuando me acusan de opacidad en la Asamblea de Madrid es falso, busco más el consenso que Pedro Sánchez, pero no puedes criticarlo o proponer algo distinto porque si no, mediáticamente arremeten contra ti», ha señalado la jefa del Ejecutivo, que además ha recomendado al presidente del Gobierno que haga «lo mismo y de cuenta de lo que se ha hecho, y no solo acudir al Congreso para pedir el apoyo y seguir con el mando único. O para arremeter contra las comunidades autónomas».

Díaz Ayuso está dispuesta a dar su apoyo al Gobierno Central en esos segundos Pactos de la Moncloa que propone, aunque tiene dudas sobre la auténtica voluntad de Pedro Sánchez en este asunto: «Lo que vi en el Congreso no era consenso ni unión, era imposición y el mando único pero solo para mandar».

Aunque Madrid se adelantó al Gobierno Central en la toma de algunas decisiones que se han demostrado clave, como la suspensión de la actividad docente, la presidenta madrileña se arrepiente de no haber sido más previsora: «Siempre pienso: "Y si hubiera sido antes...". Toda la vida llevaré encima el pensar qué habría pasado si hubiera decretado el cierre de colegios antes».

Las muertes de ancianos se triplican

Por otro lado, Ayuso ha afirmado en declaraciones a Telecinco que el número de muertes de ancianos se ha triplicado durante la pandemia, pero no solo dentro de las residencias «también fuera, en todas partes».

«No es que haya habido un problema de residencias es que ha habido un problema de residencias y además de atención en casa, y además de atención a mayores fuera de las mismas y colapsos en los hospitales, que en Madrid afortunadamente al haber triplicado las camas UCI, hemos dado respuesta».

Es muy difícil, ha dicho, conocer «el número real de fallecidos, habrá que verlo con perspectiva y según veamos en los registros civiles cuántos fallecimientos ha habido en enero, febrero y marzo de este año comparemos con otros años y así podremos saber qué ha pasado en este momento».

En cuanto al reparto hoy de mascarillas en el transporte público de Madrid ha afirmado que ha discurrido con «normalidad y no ha habido mucho problema», frente a la tarde ayer en la que sí hubo «temor porque las administraciones no sabían cómo iban a llegar ni a quién ni a dónde».