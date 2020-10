Ayuso cerrará Madrid sólo el puente si le deja el Gobierno Central, o no cerrará Los presidentes autonómicos de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León acuerdan conjuntamente las medidas a tomar

Sara Medialdea MADRID Actualizado: 28/10/2020 20:54h

Madrid se cerrará perimetralmente durante el «puente» de Todos los Santos pero sólo durante el puente, si así se lo permite el Gobierno de Madrid. Si no, no habrá cierre. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, finalmente se ha decidido por esta fórmula tras su reunión con los presidentes de Castilla-La Mancha y Castilla y León. En su conjunto, viven 11 millones de personas, que se verán afectadas por las medidas que se tomen. Castilla y León cierra perimetralmente desde el viernes 30 a las 14 horas y durará hasta el 9 de noviembre. Estará permitido atravesar la región para viajes con origen y destino en puntos externos a la comunidad. Castilla-La Mancha también va a cerrar su perímetro. Madrid pone esa condición: cerrar el fin de semana únicamente, o no cerrará.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha reunido esta tarde con los presidentes de las comunidades de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page (PSOE), en Ávila, para tomar conjuntamente la medida sobre los cierres perimetrales, dado que las tres regiones son fronterizas.

Están en juego los desplazamientos de millones de madrileños, que tienen ante sí dos «puentes» consecutivos: el del día de Todos los Santos, 2 de noviembre, festivo en la Comunidad este año es el primero. Y le sigue, el posterior fin de semana, el de La Almudena (9 de noviembre), fiesta local de la ciudad de Madrid.

No era partidaria

Díaz Ayuso no era partidaria de esta medida en un principio -al igual que buena parte de su equipo de Gobierno-, la política de hechos consumados, con otras muchas regiones cerrando sus puertas a los desplazamientos y altas probabilidades de que las que faltan se acaben sumando, terminaron de decidirla de que no había otro camino. No obstante, sigue creyendo en sus medidas «quirúrgicas», de confinamientos por zonas básicas de salud, porque cree que están funcionando. Por eso, su petición al Gobierno -que va a mandar por carta a Pedro Sánchez hoy mismo- es que el cierre perimetral de Madrid sea «por días» sueltos, y no por periodos mínimos de 7 días, como dice el real decreto del Estado de Alarma.

Ha lamentado la «madrileñofobia» que se ha fomentado en ocasiones, y el «castigo por el egoismo» que ha sufrido la región. Ha recordado también la imposición del estado de alarma que decretó a comienzos de octubre el Gobierno Central. Y pese al cual, la pandemia se ha extendido por toda España, demostrando que «esto no va de fronteras ni de madrileños».

El presidente Fernández Mañueco ha defendido el valor de estas reuniones, donde toman decisiones «dialogando y unidos» diferentes políticos. Dada la situación epidemiológica de Castilla y León, ha optado por tomar medidas drásticas, como ese confinamiento perimetral hasta el 9 de noviembre. García-Page, por su parte, también quiere que en estos próximos 15 días se de «un salto serio al problema paera combatir la curva», reconociendo que «todo lo que hacemos es incómodo».

La presidenta madrileña y sus homólogos de las comunidades castellano-manchega y castellano-leonesa ya se reunieron en septiembre, y llegaron al acuerdo de tomar medidas conjuntamente en la lucha contra el Covid, dado que son localidades fronterizas. De hecho, mantienen colaboración en otros ámbitos, como la extinción de incendios o en materia de transportes.