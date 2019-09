Ayuso anuncia tres nuevas deducciones de impuestos Afectarán a familias, jóvenes en busca de vivienda y estudiantes

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la puesta en marcha «lo antes posible» de tres nuevas deducciones fiscales, que beneficiarán a familias, jóvenes y estudiantes. Ha sido su respuesta a la afirmación de la ministra de Hacienda de que la anunciada bajada fiscal en Madrid había sido sólo «un cebo electoral» del PP.

Ayuso tiene intención de incluir «para el próximo ejercicio, si es posible», las tres nuevas deducciones. Una será por cuidado de personas dependientes en el ámbito del hogar. Concretamente, se aplicará una deducción de 500 euros para descendientes por el cuidado de mayores que convivan con el contribuyente.

La segunda aborda otro problema recurrente: el acceso a la vivienda de los jóvenes. En este sentido, anuncia deducciones fiscales para menores de 30 años que compren una vivienda. En este caso, se concreta en la aplicación de una deducción para la adquisición de una vivienda habitual del 25 % en la cuota íntegra del IRPF, con el límite de 1.000 euros anuales, para jóvenes menores de 30 años.

Por último, habrá una nueva deducción que beneficiará a los estudiantes en sus gastos derivados de esta actividad: será posible deducirse el cien por cien de los intereses de los préstamos que se soliciten para costear los estudios universitarios de grado, master y doctorado.

La presidenta respondía así a la acusación vertida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que tachaba esta mañana de «cebo electoral» el anuncio que hizo Ayuso de aplicar «la mayor bajada de impuestos de la historia» a los madrileños. Estas palabras llevan a la presidenta a pedir que «dimita la ministra».

En este sentido, Ayuso ha explicado que por el momento no sabe si podrá bajar el IRPF como desea, por la falta de gobierno central y las incertidumbres económicas sobre el futuro: no sólo no han llegado los 1.200 millones que debe el Estado de los ingresos a cuenta, sino que tampoco se conocen las cuantías de ingresos con que se podrá contar el próximo año. No obstante, ha añadido que aplicará esta rebaja del IRPF en cuanto pueda.