Ayuso advierte a Pedro Sánchez: «La ley está por encima de los caprichos de un gobernante»

Con tono y gesto serio, la presidenta autonómica madrileña, Isabel Díaz Ayuso, lanzó ayer una dura advertencia durante su intervención en el I Congreso Nacional de la Sociedad Civil, organizado por la asociación Sociedad Civil Ahora: «En España existen fuerzas dispuestas a acabar con la libertad y la unidad, los dos valores sobre los que se cimentó la Transición democrática».

Entre sus admoniciones, que fueron muy aplaudidas, la jefa del Ejecutivo madrileño incluyó un aviso: «Hay un rediseño constitucional en marcha: una tela de araña para dar la vuelta a los núcleos básicos de la vida española». Cargó duramente contra Pedro Sánchez, c omo viene haciendo desde que ocupa la presidencia madrileña, e hizo un llamamiento «a a la movilización de esa parte de la sociedad que no quiere que le cambien España por la puerta de atrás; que no soporta la humillación del gobierno ante los independentistas», y que cree que «la ley está por encima de los caprichos de un gobernante, Pedro Sánchez, que ha perdido toda dignidad».

Para «vencer a los liberticidas», propone «más libertad: educativa, lingüística y fiscal»

Muchos de los males que sufre la España de 2020 vienen derivados, estima la presidenta madrileña, de la existencia de un Gobierno Central «en minoría», «débil» e «hipotecado» por «quienes se declaran enemigos de la Constitución». Y que no ha dudado en aceptar el «apoyo explícito» del antiguo brazo político de ETA.

No le gustan nada a Díaz Ayuso las primeras decisiones que está tomando el Gobierno de Sánchez: le acusa de «romper la caja única de la Seguridad Social» en el País Vasco; de anunciar una reforma legal que beneficia «a los presos golpistas» , o de permitir que se desprecie la figura del Jefe de Estado, además de tener de vicepresidente a quien llamó a tomar las calles contra la oposición, «algo inaudito en democracia».

«Cualquier precio»

Díaz Ayuso aseguró que su Gobierno está dispuesto a «pagar cualquier precio», aunque «se nos acuse de haber ido demasiado lejos en el ejercicio de nuestra libertad», por la «supervivencia y el triunfo de la libertad ». Su receta para «vencer a los liberticidas» es precisamente esa: «Más libertad educativa, lingüística, fiscal y de pensamiento».

Como prueba de los buenos resultados que dan estas políticas, de las que Madrid actúa como escaparate, son los buenos datos económicos de la región , que además es, recuerda, «la más solidaria», lo que es «ejemplo material de nuestro patriotismo».