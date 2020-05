Ayuso abrirá una investigación interna sobre el falso contrato de hoteles Room Mate UP-IU carga contra los «cacerólogos de Núñez de Balboa» y Ayuso advierte: «Cuando se salga a la calle, eso les parecerá una broma»

La presidenta Díaz Ayuso ha dado explicaciones en la Asamblea sobre las semanas que lleva viviendo en un apartahotel. Ha anunciado una investigación interna para averiguar porqué apareció un contrato incorrecto con la cadena hotelera Room Mate, que apenas una hora después desapareció. «Esto es lo único raro que ha habido», ha recordado. El documento procedía de la consejería de Políticas Sociales, y desapareció en el Portal de Transparencia. Ambos entes están ahora bajo la responsabilidad de Ciudadanos.

Concretamente, la presidenta ha denunciado lo extraño de la situación de «un contrato que se ha subido, casualmente, mal puesto y que se ha enterado justo un periodista y en el momento que lo ha conocido lo han descolgado, a unas horas extrañas».

Díaz Ayuso ha defendido que decida vivir «donde quiera» y ha asegurado que «me lo pago yo». Recuerda que otros presidentes regionales como el catalán Torra han pasado su confinamiento en una residencia pública, y ella ha explicado que decidió irse a un apartahotel porque lo consideró conveniente, dadas sus circunstancias: «Usted pretende que yo resuelva los asuntos de los madrileños sobre el comedor en el que ceno todos los días…pues no creo que eso sea lo más oportuno», le ha reprochado al líder de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyá, que le preguntaba por este asunto.

Allí, «un familiar me ayudaba a comer porque yo no podía ni bajar al supermercado» y porque le pareció «la mejor opción para no molestar a los vecinos ni a mi equipo». Y ha insistido en que «lo único raro que ha habido» ha sido ese contrato que aparecía y desaparecía, y por ello ha anunciado que iniciará una investigación interna.

El pleno de control al Gobierno está resultando muy bronco. En su inicio, la diputada de Unidas Podemos-IU Sol Sánchez ha aludido a las protestas del barrio de Salamanca y otras zonas de Madrid contra el Goibierno Central definiéndolos como los «cacerólogos de Núñez de Balboa» y ha acusado al Gobierno regional de querer «repetir errores del pasado en el presente para dejarnos sin futuro».

La presidenta le ha contestado que esos vecinos que protestan «seguramente se van a arruinar a costa de sus políticas». Y ha advertido que «cuando se pueda salir a la calle, lo de Núñez de Balboa les va a parecer una broma».

Ayuso ha hablado de un «mando único dictatorial» en el Gobierno Central, y también ha criticado esa «suerte de dictadura a la que nos están llevando», esto último en respuesta a Rocío Monasterio (Vox), que le ha pedido un «plan de protección a pymes» y limitar gastos supérfluos. El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, ha acompañado este jueves a sus diputados en la Asamblea de Madrid.

El nivel de bronca ha subido más aún en la pregunta del portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyá, que ha mencionado también el asunto del apartahotel señalando a Ayuso que «se le está poniendo cara de Cifuentes». La presidenta regional le ha explicado que paga de su bolsillo ese establecimiento y ha denunciado que «lo que pretenden ustedes es deshacer mi relato», con las críticas al acto de cierre del hospital de Ifema, la denuncia de defectos en el envasado de las mascarillas que está regalando la Comunidad, o criticando que «no iba a poder traer dos aviones, cuando he traído diez».

Díaz Ayuso ha cargado también contra «los liberados sindicales» que se han quedado «en su casita», en lugar de «ponerse la mascarilla e ir a trabajar». Le ha planteado al líder de Más Madrid «por qué no pregunta por los 296 millones de euros en compras defectuosas del Gobierno Central».

El portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, le ha recriminado al PSOE que le envíe una carta «que olía hasta bien» pidiéndoles unidad de acción para la reconstrucción, «tras una semana recibiendo basura del PSOE y una infame campaña». Cree que «la izquierda está obsesionada con abatir personalmente a quien no pudieron batir electoralmente». Y ha concluido afirmando que «mientras PSOE, Podemos y Más Madrid sigan anteponiendo acabar con la presidenta antes que con el virus, poco tienen que hablar con el Grupo Popular».