El Ayuntamiento de Madrid solo ha puesto 400 multas a patinetes en seis meses La mayoría de las sanciones impuestas, 334, tienen que ver con el estacionamiento de los vehículos en zonas no permitidas

Desde que irrumpieron el pasado verano, los patinetes eléctricos revolucionaron la manera de moverse por la ciudad, pero ya no sólo para los usuarios, sino también para los peatones. Su incursión masiva llegó incluso antes de que se aprobase la normativa que los regulase. Y a pesar del coto que supuso la entrada en vigor de la ordenanza de Movilidad Sostenible el pasado octubre, su expansión a todos los barrios a partir de febrero sigue obligando a los transeúntes a tener que realizar auténticas gymkanas para desplazarse por las aceras sin toparse con los patinetes. Pese a que la normativa lleva seis meses activa, el Ayuntamiento de Madrid apenas a sancionado a 393 infractores.

La gran mayoría de las sanciones tienen que ver con «estacionar en un lugar no permitido o de forma antirreglamentaria». Los patinetes deben estacionar en las zonas destinadas a motocicletas y bicicletas. Si no las hay, podrán aparcar en la banda de estacionamiento general de la calzada y en último caso en las aceras, siempre que lo hagan junto al bordillo y dejen más de tres metros de ancho libre. Sin embargo, muchos de ellos terminan literalmente tirados en las aceras.

Por esta razón se han emitido 334 multas desde el pasado 24 de octubre hasta el 9 de abril, según los datos proporcionados a ABC por parte del área de Medio Ambiente y Movilidad. Aunque, indican, podría haber alguna sanción más, puesto que «tardan en reflejarse».

«Las denuncias por mal estacionamiento se notifican a la empresa titular de los patinetes, que puede identificar al presunto conductor y dirigirse a él o hacerse cargo de la multa», explican desde la concejalía que dirige Inés Sabanés. Por esta cuestión, el infractor tendrá que sufragar 30 euros, que se reduce a la mitad por pronto pago.

A principios de diciembre del año pasado, el Consistorio ordenó la retirada de estos vehículos a las empresas que no cumplían con lo estipulado en la ordenanza. Para poder operar, las compañías, entre otros requisitos, deben tener seguro de responsabilidad civil, adecuar sus aplicaciones móviles a las zonas transitables en patinete eléctrico y garantizar que el Ayuntamiento tenga acceso a la localización de los patinetes para comprobar que el número y su ubicación son acordes a lo permitido.

Tras una revisión de todas las solicitudes, Movilidad y sólo autorizó 8.610 patinetes eléctricos de 18 empresas de un total de 108.094 solicitados por 25 compañías. El Ayuntamiento, aún así, fijó un máximo de 10.000 vehículos para evitar la saturación y obligó a las empresas a repartirse por los todos los distritos. Además, para mantener las autorizaciones, las empresas deberán redistribuir diariamente la flota y empezar cada jornada con los patinetes en los barrios y distritos para los que hayan conseguido el permiso.

Pese a la dispersión de las licencias y la obligatoriedad de que las empresas indiquen las calles por las que no pueden circular, muchos usuarios todavía incumplen la ordenanza. Así, otra de las infracciones que más han detectado los agentes de la Policía Municipal es la circulación «por zonas no permitidas». Hasta 37 individuos fueron denunciados por esta cuestión y tendrán que pagar 60 euros. Otras once personas fueron sancionadas con el pago de 90 euros por ir «con auriculares» y siete más por «circular sin la diligencia y la precaución necesarias. Solo se multó con 60 euros a dos usuarios por ir «sin casco siendo obligatorio» y a 30 euros a un infractor por usar el patinete siendo «menor de 15 años».