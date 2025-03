El Ayuntamiento de Madrid pide «medidas contundentes» para atajar los contagios

Un día antes de que el Gobierno madrileño concrete las nuevas medidas para luchar contra la escalada del Covid-19 , el Ayuntamiento de Madrid ha pedido que sean «contundentes y eficaces» para atajar la ola de nuevos contagios. «La situación es preocupante, aunque no tenemos la presión asistencial de otros momentos», ha señalado este jueves la delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inmaculada Sanz .

Si bien la mayoría de las preguntas lanzadas por los periodistas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno incidían en el inminente confinamiento , la portavoz municipal no ha entrado en más detalles sobre este encierro selectivo. «La autoridad sanitaria es la Comunidad de Madrid y son ellos los que deben concretar los siguientes pasos a dar», ha remarcado, una y otra vez. «Mañana se van a hacer anuncios importantes, confiamos en que las medidas sean eficaces y contundentes para atajar la situación», ha añadido.

La misma confusión que generó la noticia en Sol se reproduce en Cibeles, donde no han podido adelantar más que habrá « restricciones a la movilidad ». «Toca ser prudentes, no me gusta entrar en hipótesis», ha dicho Sanz. Con todo, el Consistorio ha reiterado que mantiene «contactos permanentes a todos los niveles» con el Ejecutivo regional, a la espera de las decisiones que se tomen mañana. «Estamos trabajando de forma coordinada », ha insistido la portavoz.

Al margen de las restricciones que afecten a las zonas más azotadas por los rebrotes, como los distritos de Puente de Vallecas , Usera y Villaverde , Sanz ha apelado a la «responsabilidad individual» de los madrileños. «Esto sigue aquí, no hemos vencido a la pandemia, hay algunas zonas básicas de salud con un mayor grado de incidencia, pero tenemos preocupación por toda la ciudad de Madrid», ha indicado. En estas áreas calientes, que corresponden a circunscripciones administrativas vinculadas a un centro de salud, «la evolución no es buena», ha zanjado Sanz.

A partir del lunes hasta 850.000 habitantes sufrirán de nuevo restricciones a la movilidad en Madrid. En la capital las nuevas medidas afectarán a seis distritos, mientras que en la periferia son 11 los municipios que están en el punto de mira de las nuevas medidas anunciadas por Isabel Díaz Ayuso.