El Ayuntamiento de Madrid cifra en 15 euros la multa por no llevar etiqueta de la DGT Correos vende 15.000 distintivos solo una semana antes de que entre en vigor

Seguir Marta R. Domingo @MartaRDomingo Madrid Actualizado: 24/04/2019 01:25h

A partir de hoy, todos los coches de gasolina matriculados después de 2000, los diésel a partir de 2006 y las motos posteriores a 2000 deben llevar el distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) visible. La ordenanza de Movilidad que obliga a llevar la pegatina en el parabrisas señala que de incumplir la norma se estaría incurriendo en una infracción leve, por la que se contemplan multas de hasta 100 euros, aunque el gobierno de Manuela Carmena ha optado por fijar la sanción en solo 15 euros para este supuesto.

«Se ha decidido esa cuantía porque es una medida fundamentalmente de sensibilización, para que la gente conozca el tipo de potencial contaminante de su vehículo», indicaron a ABC desde el área de Medio Ambiente y Movilidad. «No es lo mismo que saltarse una restricción de circulación durante un protocolo», consideran desde la concejalía que dirige Inés Sabanés. Tampoco, aseguran, se realizarán «campañas específicas» para vigilar que los conductores cumplen con esta obligación.

Al estar expuestas las etiquetas a partir de hoy, el Ayuntamiento pretende también que su visibilización ayude al control manual que realizan los agentes de Movilidad y los policías municipales a la hora de vigilar el acceso a Madrid Central o a las zonas restringidas durante los episodios de alta contaminación en los que se active el protocolo a partir de su escenario 2.

Esta etiqueta divide en cuatro categorías a los vehículos en función de la contaminación que emitan: los Cero (de color azul) son los eléctricos e híbridos enchufables; los ECO (azul y verde), los híbridos enchufables; los C (verde), los turismos y furgonetas de gasolina matriculadas a partir de 2006 y diésel a partir de 2014; y los B (verde), los turismos y furgonetas de gasolina matriculadas a partir de 2000 y diésel desde 2006 a 2014. Al resto, un total de 1.792.208 turismos, no les corresponde el distintivo de la DGT.

En cuanto a Madrid Central, cuyo área coincide con casi todo el perímetro del distrito de Centro, no pueden acceder los coches sin distintivo. A los que les correspondan las etiquetas B y C y no sean residentes solo pueden entrar si van a un aparcamiento, mientras que los Cero y los Eco pueden circular y aparcar en superficie.

Venta de última hora

La fórmula más sencilla y rápida de obtener este distintivo ambiental tiene es a través de las oficinas de Correos. Sólo hace falta aportar el permiso de circulación del vehículo y el DNI y se obtiene al momento por 5 euros. Desde enero de 2018, Correos ha distribuido 755.152 etiquetas a través de sus oficinas de la Comunidad de Madrid. Y sólo la última semana antes de que entrase en vigor hoy la normativa, del 15 al 21 de abril de 2019, se han distribuido 15.083 distintivos.