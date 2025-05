El Ayuntamiento de Alcorcón ignora la Ley de Igualdad en el Consejo de su empresa pública

Seis hombres y una sola mujer conforman el Consejo de Administración de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón (Esmasa), la única pública en funcionamiento en la actualidad en la localidad. De ellos, tres pertenecen al PSOE, tres a Unidas Podemos y el último ... a Ciudadanos. Las dos primeras formaciones gobiernan en coalición desde que en junio de 2019 alcanzaran un acuerdo por el cual fue investida alcaldesa la socialista Natalia de Andrés. Con el nuevo mandato llegó la renovación del Consejo de Esmasa, saliendo del mismo el PP, la principal formación en la oposición. Y con ello el organigrama cambió radicalmente al pasar de cuatro hombres y tres mujeres a seis y una, respectivamente.

De esta forma, la Ley de Igualdad, impulsada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, queda en papel mojado al no cumplirse el mínimo de al menos el 40% de representación en cada sexo. De hecho, la proporción femenina no alcanza el 15%, lo que da cuenta de la elevada desigualdad. En el Artículo 75 de la citada norma, se expone que «las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada procurarán incluir en su Consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor de esta Ley».

Defensores de la paridad

Un objetivo que casi tres lustros después de su lanzamiento sigue sin conseguirse en la gran mayoría de empresas españolas. Sin embargo, en el caso alcorconero llama la atención el incumplimiento por parte de los dos partidos de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, defensores de una paridad que dejó de darse tras el fin del mandato popular. Precisamente, el presidente del Consejo de Administración es el teniente de alcalde por Unidas Podemos Ganar Alcorcón y coordinador general de Podemos en la región, Jesús Santos.

A ello se suma un reciente estudio, publicado en julio de este año, bajo el título ‘Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de aplicación en Esmasa’. En el texto, suscrito por la empresa y los sindicatos de la Representación Legal de los Trabajadores (USO, CGT Y UGT), se reseña que «a pesar de los avances» implementados en los últimos dos años, «en los puestos más cualificados que salen a concurso, la contratación de mujeres es minoritaria».

El primer escalafón donde más mujeres han accedido es el de limpiadora (29 mujeres por 13 horas), mientras que el segundo es el de peón de limpieza viaria (17 mujeres por 21 hombres). Respecto a los puestos directivos y de mando, «la incorporación de mujeres sigue una tendencia más lenta» a tenor de los nombramientos más recientes: solo una mujer ha accedido a un puesto de mando (adjunta de Recursos Humanos) y otra a un nivel de responsabilidad intermedio (supervisora de limpieza viaria).

Con estos y otros datos, el estudio reseña que «no hay una percepción mayoritaria de desigualdad en términos generales en el acceso de mujeres a los puestos de mayor reconocimiento, aunque es significativa la diferencia entre la percepción de las mujeres y los hombres». En el cuestionario planteado a la plantilla, el 83,3% de los hombres considera que el acceso a los cargos directivos es igual entre ambos sexos, frente al 48,8% de las mujeres. Incide, además, en «la percepción de que las mujeres tienen menos acceso a puestos de mando porque son de libre designación», si bien estas plazas «se están abriendo a procesos de promoción interna y externa públicos en los últimos años, sin que se haya presentado a ellas ninguna mujer».

Pruebas físicas

Pese a que se ha realizado una mejora en las pruebas de acceso, «con procedimientos más claros, objetivos y transparentes», el plan de igualdad de Esmasa advierte de las diferencias entre las pruebas físicas en servicio de recogida y la realidad del puesto, así como la falta de adaptación de las mismas «a las diferencias fisiológicas entre mujeres y hombres (kilos de carga, velocidad y guantes)».

Para refrendar este hecho, se añade una explicación textual de una persona trabajadora del convenio único: «Normalmente en esa prueba se pone una línea de salida con dos cubos de basura llenos de cosas que pesan mucho (escombros, baterías...). Y a una distancia equis de un camión. Tú tienes que remolcar los dos cubos a la vez, engancharlos al cambio y volver a la línea de salida en un tiempo determinado con los guantes puestos. Si no puedes ser peón de residuos, no puedes ser conductora ni capataz, ni subencargado de residuos…». Palabra de empleada.