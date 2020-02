El avispero empresarial de los «pisos colmena» que afecta a 3.000 clientes en Madrid Los cofundadores de Haibu anuncian una batalla legal por el control de la marca

Cris de Quiroga Madrid Actualizado: 23/02/2020 00:22h

El fuego cruzado entre los fundadores de los «pisos colmena» persiste. Un rifirrafe que se gestó hace meses, cuando Eduardo Jaussi, administrador único de Haibu 4.0 Colmenas S.L., y su socio Marc Olivé tomaron caminos separados. Pero las declaraciones de uno y otro en los medios han echado más leña al fuego a una empresa, ya de por sí, rodeada de polémica.

Las versiones de su ruptura se contradicen. Después de que Olivé, que ha anunciado la apertura de una decena de colmenas en Madrid, proclamara haber despedido a su exsocio, Jaussi insistió en lo contrario. «Cómo me puede despedir él a mí, si yo soy el administrador único», replica, en conversación telefónica con ABC. De hecho, hasta que le enviara a Olivé el burofax, el pasado 9 de enero, comunicándole su despido, Jaussi controlaba el 80 por ciento de la empresa. Una «medida drástica» que se vio obligado a tomar después de que Olivé hiciera oídos sordos de sus advertencias y continuara con sus «tonterías», como insultar a políticos y desafiar a los Ayuntamientos que rechazaban sus habitáculos, al no cumplir con la normativa urbanística. Desde entonces, «Marc Olivé no tiene nada que ver con Haibu», zanja Jaussi.

La disputa se gestó a finales del pasado año, cuando la empresa mantuvo negociaciones con el fondo de inversión emiratí Alcapitals PJSC para financiar uno de sus proyectos, con el que pretendía acoger a más de 300 personas en Mallorca. Según Olivé, interceptaron varios correos de Jaussi, a quien asegura nombró, en su momento, «delegado de Mallorca e Ibiza», en los que «estaba alterando el formato de las colmenas», al proponer «colmenas híbridas, poniendo turistas y residentes juntos». «Continuó sus gestiones con el fondo de inversión para desviar 1,2 millones de euros hacia su proyecto personal, Haibu Hostels», es el relato de Olivé.

Jaussi contraataca: «Todo lo que está diciendo es mentira». «Marc [Olivé] me dijo que había un proyecto muy bueno en Mallorca, que había hablado con el propietario del terreno, con el Ayuntamiento...», explica. Fue entonces cuando contactó con el fondo de inversión, que le concedió 1,5 millones de euros. «Empecé a indagar porque no me fiaba demasiado de todos los dichos de Marc y ví que el proyecto no tenía ni pies ni cabeza», cuenta Jaussi, que descubrió un propietario del solar «hasta las cejas de deudas» y una Administración que se oponía al proyecto. Y rechazó el dinero: «No vendo la piel del oso antes de cazarlo».

Uno y otro afirman que llevarán la pugna a los tribunales. Mientras tanto, y aunque Jaussi reitera que Olivé «va por libre», el promotor de los «pisos colmena» en la capital continúa con su agresiva estrategia. «Vamos a degüello», trasladó Olivé a este diario, hace unos días, al anunciar dos nuevos megaproyectos, en San Cristóbal de los Ángeles y Vallecas. Es la embestida del que dice ser «gerente» de Haibu contra el Ayuntamiento de Madrid, que mantiene que no concederá licencias a esta suerte de cápsulas japonesas, de apenas un par de metros cuadrados.

Riesgo de estafa

Sin embargo, la controversia generada no parece afectar a los «más de 3.000 residentes que se han inscrito» —según Olivé— en las colmenas madrileñas. Los módulos de Vicálvaro, Plaza Castilla y San Blas serán los primeros en estar operativos, con un total de 162 plazas. Los datos facilitados por Haibu confirman que, en las dos primeras, el 95 por ciento de sus futuros inquilinos ya han pagado una señal, que corresponde a la primera mensualidad (entre los 215 y los 315 euros), para tener prioridad de acceso. De ser así, Olivé ha recaudado, al menos, más de 22.700 euros. «Podría convertirse en estafa, ya que no le darán licencias y se lo comunicaron antes de pedir dinero para reservas», señala Jaussi.

«Marc está tirando la marca por los suelos», lamenta el administrador único de Haibu, que continúa, en paralelo, con el mismo proyecto, aunque «más amplio», y que pretende convertir en una franquicia. Al contrario que su exsocio, no tiene prisa: «Al tuntún crea rechazo y polémica».