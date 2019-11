Avalmadrid: la prueba de fuego de la lealtad de Ciudadanos con el PP Los naranjas tienen en su mano permitir o vetar que Isabel Díaz Ayuso acuda a la comisión de investigación

La comisión de investigación sobre Avalmadrid se ha convertido, de todos los capítulos de enfrentamientos entre PP y Ciudadanos en estos dos meses y medio de gobierno, en el que más molesta a los populares. La jugada de la izquierda parlamentaria de incluir a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la lista de peticiones de comparecientes no gusta nada, como es lógico, en su partido. Pero peor sentaría aún si sus socios en el Consejo de Gobierno no utilizaran la mayoría que tiene el centro-derecha en la Mesa de la Asamblea para tumbar la propuesta. Según ha podido saber ABC, en los últimos días se vienen produciendo conversaciones entre ambos partidos para tratar el asunto de Avalmadrid, pero los de Ignacio Aguado no se han mojado claramente sobre lo que definitivamente harán.

El escenario es el siguiente: PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos-IU solicitaron abrir una comisión de investigación sobre el ente autónomo, para fiscalizar lo que se ha venido haciendo con él desde prácticamente su creación y, de camino, conseguir meter en el ojo del huracán a Díaz Ayuso; la excusa es el crédito que su padre, animado por sus socios, pidieron en su nombre, de 400.000 euros, y que no pudo ser pagado por la insolvencia de la sociedad. El padre de la mandataria madrileña, ya fallecido, se encontraba muy enfermo cuando puso como aval una nave familiar en la provincia de Ávila. Ciudadanos se sumó a la comisión, algo que sentó como un jarro de agua fría a los populares, que calificaron de «deslealtad» su postura.

El 29 de octubre se cumplió el plazo para que cada grupo presentara su lista de comparecientes: desde los 182 que propone el PSOE a la veintena larga del PP. Todos los partidos de la izquierda incluyen a Ayuso, y también están los de los expresidentes Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes y Ángel Garrido. Y los de varios consejeros de la época. También en alguna lista aparece el propio Ignacio Aguado.

Cs, PP y Vox no lo han hecho así, «por lo que la lógica es que Aguado sea coherente con su propia petición y no permita que vaya la presidenta», explican fuentes parlamentarias populares; sin embargo, ayer, a menos de veinticuatro horas de la reunión de hoy de la Mesa de la Asamblea, no sabían claramente por dónde irían los tiros de sus socios.

«Ni circo ni cacería»

Desde la formación naranja tampoco han aclarado a este periódico hacia dónde se dirigirá el sentido de su voto; eso sí, recuerdan las afirmaciones de sus portavoces de que no quieren que la comisión sobre Avalmadrid «se convierta en un circo ni en una cacería» contra nadie.

La Mesa de la Asamblea tiene mayoría de centro-derecha: 2 miembros del PP, 2 de Ciudadanos, 2 del PSOE y 1 de Más Madrid. Hoy deberá calificar las solicitudes de cada grupo, y no se descarta que alguna se eche para atrás por algún defecto de forma. Si es así y se subsana, será luego la Mesa de la comisión (presidida por un socialista, con la vicepresidencia de una diputada del PP y la secretaría en manos de Más Madrid) la que decida el calendario de sesiones. La criba va a ser tremenda. Porque entre los seis grupos suman cerca de cuatro centenares de personas. En teoría, no hay un límite; pero si tenemos en cuenta que se ha fijado que las comparecencias acaben a finales de 2020, lo lógico es que solo puedan desfilar entre 35 y 40 personas. De lo contrario, duraría tres legislaturas. Este tipo de sesiones suele celebrarse una vez en semana, y hay que tener en cuenta que también hay plenos, comisiones ordinarias, etcétera.

«Cs se tiene que retratar. El problema añadido es que las elecciones son el domingo, estamos en plena campaña, y quizá intenten utilizar Avalmadrid para marcar distancias del PP; y más teniendo en cuenta lo pésimas que se les presentan las encuestas. Pero tampoco les viene bien dar la imagen de que generan más inestabilidad en la vida política, y menos donde gobiernan», explican en la Asamblea.