Atrapados en la nieve: hasta 5.000 euros públicos por rescatar a los negligentes

A 1970 metros de altura. La Sección de Rescate e Intervención en Montaña (Sereim) de la Guardia Civil rescató el día de Reyes a cinco jóvenes que, pese a la alerta por frío, decidieron cubrir la ruta entre La Barranca y la Garganta de ... los Infiernos, ataviados solamente con vaqueros y zapatillas. Los afectados, tres mujeres y dos hombres, presentaban síntomas de hipotermia. Tres días antes, una excursionista de 36 años tuvo que ser trasladada al hospital de Villalba con posible fractura de tibia y peroné tras lanzarse en trineo ladera abajo (en la zona de Venta Arias) y chocar contra un árbol. Y el sábado, los agentes del Sereim junto a Cruz Roja y Guardia Civil de tráfico evacuaron a 350 personas atrapadas en el Puerto de Navacerrada.

Este tipo de salvamentos, cuyos costes pueden ir desde los 200 euros hasta los 5.000 —en los casos más extremos– son la punta del iceberg de un problema agudizado por la pandemia y el posterior cierre perimetral de la región. A diferencia de Cataluña, Asturias, País Vasco, Navarra, Cantabria, Castilla y León y Canarias, que sí cobran una tasa en función del grado de negligencia, la Comunidad de Madrid asume todos los gastos derivados de las intervenciones.

Sin cuantificar el coste anual

«A día de hoy no tenemos cuantificado el coste que estos rescates supone a las arcas públicas porque no tramitamos ningún tipo de tasa a los afectados», explica a ABC el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM), Carlos Novillo, consciente de que la partida monetaria destinada no se incrementa por la movilización de medios: «No hay un coste superior, ya que haya o no rescate, el dispositivo está en alerta, al igual que el helicóptero». Con todo, el mando explica que en un futuro se podría llegar a valorar imponer penalizaciones a los imprudentes, motivadas «por el riesgo de exponer a los servicios de emergencia o el hecho de mantener ocupado a un equipo de salvamento sin poder realizar en ese momento otra actuación».

Más salidas por la pandemia y el cierre

Respecto al incremento de las imprudencias, Novillo recuerda que estas siempre se han cometido, si bien la situación actual provocada por la pandemia «ha hecho que mucha gente prefiera disfrutar de la naturaleza» y evitar así las aglomeraciones que se puedan producir en otras zonas más urbanas como el centro de la capital o las grandes superficies comerciales. A ello se une el cierre perimetral implementado durante estas navidades, otro de los motivos por el que los excursionistas han visto limitada su movilidad a enclaves interiores de la región. En ese sentido, algunos pequeños pueblos de la Sierra Norte y otros lugares ubicados en las cordilleras madrileñas han llegado a triplicar su población en periodos puntuales de la alerta sanitaria.

Aislamiento de la población

La nevada y las bajas temperaturas han puesto en alerta a todos los servicios de emergencia, desplegados a fin de evitar el aislamiento de pequeñas localidades y viviendas fuera de los núcleos poblacionales. Para ello, se recomienda estar atentos a los canales de comunicación de Protección Civil y de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), así como informar de cualquier posible limitación al 112 o los servicios sociales municipales. Es preciso, además, revisar el estado de puertas, ventanas, tejados y cornisas, y desconectar todos los aparatos eléctricos que no sean necesarios.

Especial vigilancia en carreteras

Las carreteras son otro de los puntos marcados en rojo por las autoridades. La Comunidad de Madrid recomienda limitar los viajes y desplazamientos y, en caso de que estos sean necesarios, llevarlos a cabo en vehículos con el depósito lleno de combustible y equipados con cadenas o ruedas de invierno, ropa de abrigo, comida y bebida, una pala de pequeñas dimensiones y teléfono móvil con una batería portátil. Para minimizar el riesgo de accidente, la conducción debe ser suave, utilizando marchas largas y manteniendo siempre una distancia prudencial de seguridad.

Cierre de áreas recreativas

Desde la madrugada del día 7 está activo el nivel 1 del Plan de Inclemencias Invernales , por el que se prohíbe el acceso de vehículos a todas las áreas recreativas en zonas forestales de la región. Ello implica que el aparcamiento del puerto de Cotos permanezca cerrado y el servicio de autobuses entre el pueblo de Navacerrada y su puerto y entre este y el puerto de Cotos, suspendido. El dispositivo de emergencia está conformado por 1.865 profesionales y cerca de 3.500 voluntarios, con 732 vehículos y 2 helicópteros, disponibles ante cualquier contingencia.