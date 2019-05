Final de la Champions League Un armario de leyenda Una exposición recoge camisetas de grandes campeones de Europa y mitos del torneo

Madrid, no hay más que darse un paseo por el centro, abre estos días sus puertas al mundo del fútbol, citado en la capital española por un motivo de peso como la final de la Champions League. En el reguero de aficionados y colores que estos días recorrerán las calles de la ciudad habrá un elemento común, seguramente tan numeroso como lo sean los hinchas que aterricen desde Inglaterra. Las camisetas, distintivo indispensable para categorizar a quienes sueñan con descorchar el champán en la final del Wanda Metropolitano el próximo sábado, tienen también su historia. Desde hoy, y hasta el domingo 2 de junio, la exposición «Champions Legends Gallery» que se mostrará en la Real Casa de Correos de Madrid desempolvará el armario para recordarlas.

La miga de la muestra está en las 31 camisetas de clubes y jugadores campeones de Europa. Las reliquias tienen la categoría de los Puskas (Real Madrid, 1960), Cruyff (Ajax, 1971), Hansen (Liverpool, 1981), Van Basten (Milan, 1990), Völler (Olympique de Marsella, 1993) o Solskjaer (Manchester United, 1999). También hay piezas dignas de la galería del coleccionista más empecinado, como la de Jimmy Johnstone (Celtic, 1967) o la de Martin O’Neill (Nottingham Forest, 1980). Como broche de oro, nueve casacas que pertenecieron a quienes, con permiso de un brasileño llamado Pelé y algún que otro escalón más que habría que debatir, figuran como las grandes leyendas del fútbol de siempre. Di Stéfano (Madrid, 1959), Bobby Charlton (M. United, 1968), Cruyff (Ajax, 1972), Beckenbauer (Bayern de Munich, 1975), Maradona (Nápoles, 1987), Zidane (Madrid, 2002), Ronaldinho (Barcelona, 2006) y Cristiano Ronaldo (Juventus, 2019). No sale mal equipo.

La exposición la presentaron ayer el exjugador del Real Madrid Quique Wolff y el responsable de la colección, Marcelo Ordás, quien se mostró emocionado por cumplir «un sueño y una necesidad», la de encontrar acomodo a «la mayor pasión del hombre».

Ordás, argentino, acumula camisetas desde que cayó en el vestuario de la selección de su país tras derrotar a Brasil en el Mundial de 1990. Caniggia, que había hecho el gol de la victoria, le regaló la suya. De ahí, y con la ayuda de su abuelo, que era de Canillejas, y de un encuentro con Di Stéfano en el que le remarcó que «nada representa mejor al fútbol que sus camisetas», el armario fue engordando.

Fija desde 2020

La colección, parte del programa «UEFA Champions Festival Madrid 2019», estará instalada en Madrid de forma fija a partir de 2020. Pasará a llamarse «Legends. The Temple of Football», e incluirá además botas, medallas o balones que formaron parte de algunas de las grandes gestas no solo de la mejor competición europea, también de Mundiales, Eurocopas o campeonatos internacionales de otros continentes. Más de 5.000 objetos tendrá la cosa.

Para abrir boca, la Real Casa de Correos, fácilmente identificable por las dos banderolas del Liverpool y el Tottenham que cuelgan de su fachada, abrirá sus puertas de forma gratuita entre las 11 y las 20 horas, salvo el sábado, que cerrará a las 18 horas.