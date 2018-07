Archivan el caso del niño muerto en El Retiro por la caída de un árbol El juez decreta que no se aprecian delitos en la caída del arbusto que mató al pequeño y que los vientos previstos no tenían la fuerza suficiente para haber cerrado antes el parque

S. L.

MADRID Actualizado: 11/07/2018 11:20h

El Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid ha archivado la investigación sobre la muerte del niño de cuatro años en el parque de El Retiro. El trágico suceso ocurrió el pasado 24 de marzo, a la altura de la avenida de Panamá, entre las calles de Ibiza y Menéndez Pelayo. Debido a los fuertes vientos que se sufrieron durante la jornada, uno de los árboles del parque, que permanecía abierto, cayó e impactó sobre el pequeño.

El juez ha decretado ahora el archivo de la causa al entender que no se aprecia delito en la caída del árbol, que fue revisado en los días anteriores. Tampoco en el hecho de que no se hubiera producido el desalojo en el momento que cayó, pues no concurrían las circunstancias que el protocolo de actuación determina como necesarias para el cierre del parque ante situaciones meteorológicas excepcionalmente adversas. No obstante, el juzgado sobresee provisionalmente la causa sin perjuicio de las acciones civiles que puedan corresponder a los afectados.

El auto del juzgado al que ha tenido acceso este periódico recoge que «los vientos previstos para el día 24 de marzo de 2018 no tenían la fuerza suficiente como para activar la alerta roja, determinante del cierre del parque».

Según informaron fuentes de Emergencias en el momento del accident, el pequeño murió en el acto, víctima de diversos politraumatismos. El niño, que iba acompañado por su padre, estaba montado en monopatín, lo que explica que el árbol no alcanzara de lleno al adulto, que sí ha sido atendido por una posible fractura en la pierna.