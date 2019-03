Aprobada la nueva regulación que pretende cerrar más de 10.000 pisos turísticos El Ayuntamiento de Madrid da luz verde al Plan Especial de Hospedaje (PEH) a través del cual los apartamentos turísticos tendrán que contar con un acceso y un ascensor independiente

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado de manera definitiva el Plan Especial para la regulación de uso terciario de Hospedaje (PEH) en la ciudad. La nueva norma, que ha salido adelante con los votos a favor de Ahora Madrid y de el Partido Socialista, prevé dejar fuera del circuito al 95% de los apartamentos que son destinados a este uso. Esto es, más de 10.000 viviendas.

No hay datos fiables sobre el número de pisos turísticos que funcionan como tal en Madrid. Son 10.467 viviendas las registradas en la Comunidad de Madrid, un dato que no es fiable, ya que la inscripción no es obligatoria y se calcula que la cifra es muy superior. El Ayuntamiento no tiene información al respecto. «Es imposible saberlo», ha revelado el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, pero según ha cifrado la concejal socialista Mercedes González en la Cámara madrileña pueden superar las 15.000.

A partir de ahora, todos los apartamentos que se pretendan arrendar durante más de 90 días a turistas, deberán contar con una licencia de actividad municipal. Para que esta se conceda, el piso deberá tener un acceso independiente desde la calle y un ascensor diferente al que utilicen los residentes. Esta exigencia será imponsible de cumplir para más del 95% de las viviendas que se sitúen en plantas superiores a la baja.

«La única exigencia hasta ahora era estar inscrito en un registro de la Comunidad de Marid y además por sentencia juicial hasta esa obligación ya no existe», ha manifestado Calvo. Lo que plantea el Ayuntamiento ahora es que los pisos que están operando como turísticos se regule su situación por la única vía que tiene competencias para hacerlo el Gobierno municipal, la urbanística. Respecto a las discriminaciones de las que se queja el sector respecto a otras actividades desarrolladas en pisos, Calvo ha sostenido que el PEH «equipara las condiciones de implantación del uso terciario de hospedaje con las de cualquier uso terciario».

Tres zonas

El Plan se desarrolla sobre un ámbito que afecta a una superficie de 52.768.610 m2 distribuido en tres zonas o anillos concéntricos establecidos en función de la saturación de alojamientos turísticos que soportan cada uno de los barrios madrileños. El primer anillo coincide con los límites del distrito de Centro. El segundo anillo lo forman los barrios del resto del centro histórico, comprende el distrito de Chamberí completo y parte de los distritos de Chamartín, Salamanca, Retiro, Arganzuela y Moncloa-Aravaca. El tercer anillo se corresponde con los barrios de la Almendra Central, a los que se suman otros de los distritos de Usera, Carabanchel y Latina.