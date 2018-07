Antonio Resines: «La risa en la desesperación es el arma más poderosa del mundo» El actor es el encargado de producir la obra «El Patio», que este fin de semana se podrá disfrutar en el Teatro del Barrio

Nacho Serrano

Desde el pasado viernes y hasta el próximo 22 de agosto, catorce obras participan en el I Certamen Nacional de Artes Escénicas de Teatros Luchana, que pretende dar impulso a las nuevas tendencias con una selección de montajes de compañías procedentes de Andorra, Barcelona, Badajoz, Jerez, Murcia, Sevilla, Valencia y Valladolid, entre otras regiones.

Durante un mes, y con precios entre 8 y 18 euros, podrán verse obras como «Genovese» (26 y 27 de julio), «Mi querida Kitty» (26 de julio), «El maestro Juan Martínez que estaba allí» (10, 11 y 12 de agosto), «Postales para un niño» (7 de agosto), «La mar de lejos» (10 y 11 de agosto), o «Entartete musik (música degenerada)», que clausura el ciclo el 22 de agosto.

Otra de las obras que ya han pasado por este encuentro teatral es «El Patio», protagonizada por Javier Semprún (que también dirige), Eduardo Gijón y Borja Semprún, y producida por Antonio Resines (Producciones Clandestinas). Tras su estreno ayer en el Luchana, este fin de semana se traslada al Teatro del Barrio (Calle Zurita 20, viernes y sábado 20h., domingo 19h.), y a primeros de agosto se podrá ver en Burgos y Salamanca.

¿Cuál es la historia que cuenta «El Patio»?

Es la historia de tres «desgraciaos», porque no hay mejor forma de describirlos, que viven en un basurero en un estado mental, físico y anímico tremendo. Me dirás, ¡es un dramón! Pues no, para nada. Tampoco es una comedia de enredo, pero sí es una tragicomedia muy divertida. Porque a pesar de todo, la gente no tiene ninguna gana de palmarla. Sale adelante, y se inventa las cosas más asombrosas para seguir viviendo decentemente. Y con sentido del humor, porque la risa, la carcajada, en mitad de la desesperación, puede ser el arma más poderosa del mundo.

¿Como en la escena del alud en «El hombre que pudo reinar»?

Exactamente así, y me alegra que la compares con ese pedazo de peliculón. Si estás en un momento de desesperación y dices, «a tomar por saco, me voy a reír de todo», a veces pueden pasar cosas increíbles.

¿Es «El Patio» una obra para todos los públicos?

Definitivamente sí, es una obra que puede disfrutar cualquiera, sin distinción de edad o condición. Te diría incluso que es para toda la familia, porque los personajes son un desastre absoluto (risas), y todo el mundo puede reírse de ellos y con ellos por igual.

¿Cómo ha sido el montaje, muy duro?

En esa parte no me he implicado tan directamente. De eso se ha encargado más Teatro Corsario, que coproduce la obra conmigo. Creo que no ha sido especialmente duro, más allá de las complicaciones que tiene el reproducir un basurero en un escenario de teatro, que en realidad tiene lo suyo. En la compañía han tenido momentos duros, claro, porque la crisis del teatro ha sido muy real, y bueno, han aguantado la pedrada.

¿Qué la parecen los primeros pasos que está dando el nuevo Ministerio de Cultura?

Menos mal que lo de la bajada del IVA al cine ya es efectivo. Eso era fundamental. Ya se está traduciendo en más ingresos, así que en fin, si subirlo fue un error, pues vamos a perdonarlo. El nombramiento de la nueva directora de la ICAA parece que va orientado a una ampliación de los fondos y las subvenciones, así que por ahí bien.

¿Y en cuanto al teatro?

Se notó muchísima la bajada anterior del IVA, y ahora también parece que la cosa va bien orientado. Todo lo que sea apoyar la parte de industria que tiene la Cultura, yo creo que está bien por definición. Siendo selectivos y muy exigentes, por supuesto, pero no abandonándolo a su suerte.

¿El verano es una buena época para el teatro en Madrid?

Es una oportunidad muy buena para ver a artistas que es muy difícil que vengan en temporada. Por eso, la idea del certamen de Teatros Luchana es tan fantástica. Estas catorce obras, como decía, son buenísimas pero lo tendrían difícil en temporada. Pero si tuvieran un apoyo mediático importante tendrían muchas posibilidades de triunfar a lo grande.