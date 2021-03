Ángel Garrido: «He llorado por dejar esto. La política para mí no era lo mismo desde la salida de Cifuentes» El expresidente madrileño abandona la política tras 32 años y se muestra conciliador con Ayuso y muy duro con Vox: «Muchas de sus ideas están fuera de este siglo»

Carlos Hidalgo SEGUIR MADRID Actualizado: 19/03/2021 16:57h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ángel Garrido (Madrid, 1964) atiende a ABC minutos después de conocerse que abandona la política. Empezó en política en 1989, de manos del CDS. Luego pasó al PP, donde ha ejercido de presidente del Pleno del Ayuntamiento de la capital y distintas concejalías de distrito, como Chamberí y Villa de Vallecas. De hecho, ese es su barrio y por eso recuerda su peor momento en política cuando el zarpazo terrorisa asoló Madrid el 11-M de 2004. «Conocía a muchas de las víctimas», recuerda, emocionado. Ahora que deja también la política, tras fichar por Cs en 2019 (y haber sido presidente de la Comunidad con el PP, tras la marcha de Cristina Cifuentes, y previamente su mano derecha en Sol en la Consejería de Presidencia y Justicia, desde 2015), este ingeniero de minas quiere volver a la actividad privada.

-¿Por qué ha decidido dar este paso ahora?

-Tenía decidido irme de la política cuando terminara esta legislatura. Es cierto que se ha adelantado dos años sobre lo previsto. Ahora viene una campaña complicada y dura y creo que tiene que venir savia nueva. Creo que es el momento.

-Han sido años duros los de este gobierno de coalición, en la cohabitación entre PP y Cs.

-Yo creo que esa cohabitación era buena. Pero para mí, en lo personal, desde hace tres años, desde la salida de Cristina Cifuentes, la política no era lo mismo. No he disfrutado igual ni siquiera el año de presidente que los años anteriores de consejero de Presidencia con Cris. Estos años en Cs han sido apasionantes, pero también complicados. Por eso decía que llega un momento en el que ves que cuando el trabajo que hace no te hace feliz, es bueno cambiar de escenario y empezar en otro proyecto que te ilusione.

-Pero las rencillas han sido constantes desde el principio. Les han criticado desde el PP por desleales.

-No ha habido en absoluto deslealtades, sino un Gobierno obligado a entenderse. Con un gobierno monocolor es todo mucho más sencillo. Cs ha tenido una absoluta lealtad a lo que debe ser leal, que es a los ciudadanos de Madrid. Todo lo demás son interpretaciones que cada uno puede hacer. La lealtad de un partido es con sus votantes.

-Siempre se ha hablado de su mala relación con Isabel Díaz Ayuso.

-Yo he sido un gran amigo suyo durante muchos años. Es una persona inteligente con la que he compartido muy buenos momentos de trabajo y amistad. Entiendo que estos dos años hayan sido difíciles para los dos, en cuanto a trabajo y amistad, porque veníamos de militar en el mismo partido. Y, de repente, nos encontramos en el mismo gobierno militando en partidos distintos. Y eso, sinceramente, no hace fáciles las cosas. Pero me quedo con los muchos años de amistad con Ayuso, con el cariño que le tengo. Y estoy seguro de que ella también conmigo, por mucho que durante estos dos años las cosas hayan sido más complicadas que antes.

-Como presidenta, ¿qué opinión le merece Ayuso?

-Es difícil hacer esa valoración porque milito en un partido distinto. Ha conseguido algo importante: pasar de ser una desconocida a ser una persona enormemente popular y con unas expectativas que son buenas. Ha demostrado que ha sabido ejercer ese mandato presidencial y aprovecharlo para defender lo que cree oportuno de su partido. Dicho esto, quien quiero que sea presidente es Edmundo Bal.

-¿Cómo valora la figura de Vox en el escenario político madrileño? ¿Considera que es un partido de extrema derecha?

-Respeto a los votantes de todos los partidos. Porque muchas veces vemos las caras de quienes los representan pero no las de quienes les votan. Es un partido con el que no coincido prácticamente en nad,a pero no quiero calificarlo en nada que pueda resultar peyorativo a ellos y sus votantes. A mí no me gusta en absoluto Vox. No me gusta nada. No comparto nada, ni las ideas que proponen. Y muchas de ellas pienso que están fuera de este siglo. Es así. Todos los partidos muy polarizados no aportan nada más allá que crispación y políticas de bloques. Y eso no es bueno. Creo en políticas integradoras, moderadas, en espacios de consenso. Y Vox y Podemos representan lo contrario.

-¿Usted sabía que se preparaba una moción de censura de Cs contra Ayuso?

-Si hubiéramos querido hacer una moción de censura, se habría hecho, sin avisar. Como a nosotros nos pilló de sorpresa la convocatoria de elecciones. Son justificaciones de algunas personas. De haber querido hacer algo así, lo habríamos hecho, pero por una razón: el proyecto del Gobierno de Cs y PP funcionaba bien y no había necesidad de cambiarlo. Habría seguido funcionando otros dos años más. No conozco los detalles en Murcia y en otros sitios, pero sí en Madrid. No había necesidad de una moción de censura.

-¿Cree que Aguado debería haber sido el candidato? Él quería. Cuando en ABC adelantamos que una de las opciones era Edmundo Bal, éste mismo lo negó, y 24 horas después se sabe que es el candidato…

-Aguado y yo coincidimos en que Edmundo Bal es el mejor candidato que teníamos. Y con eso está todo dicho. Aguado ha sido muy generoso, porque si se hubiera presentado a las primarias habría sacado una mayoría aplastante frente a otro candidato. Pero ha decidido anteponer los antecedentes generales de los ciudadanos. Ha hecho un ejercicio de responsabilidad, de dignidad y de humildad. Es una de las cosas que quedará siempre en su haber.

-Dígame qué piensa de la gestión que está haciendo Inés Arrimadas con el partido.

-En estos momentos de polarización es muy difícil fruncir un escenario de centro, que es el que quiere ella. Creo que Inés Arrimadas, con sus errores y sus defectos, es una grandísima política. Este país no está para perder a grandes políticos, porque se cuentan con los dedos de una mano (y sobran). E Inés es una de ellas. ¿Que se ha equivocado alguna vez? Pues seguro, como yo, veinticinco mil. Pero el proyecto de centro moderado y ella son imprescindibles para este país.

-Sinceramente, ¿qué futuro le depara a Cs?

-Lo deparan los ciudadanos, no el partido Ciudadanos. Hay que convencer a los madrileños de que somos un partido imprescindible, no solo útil, sino para moderar un Gobierno como el que existía, de centro-derecha, liberal, para evitar la tentación de irse hacia la derecha. Somos imprescindibles para que siga habiendo moderación y no se desplacen los gobiernos a la derecha. La izquierda no puede gobernar en Madrid. Porque inevitablemente necesitan a alguien como Pablo Iglesias, que representa lo que no es Madrid. Él no cree en la libertad: ni en la elección de médicos, en la educación concertada o pública, en el modelo fiscal de bajos impuestos…

-¿Entiende ahora mejor a la expresidenta Cifuentes?

-A Cristina la he entendido muy bien siempre porque somos amigos. Creo que cuando uno deja algo que ama, como la política, es difícil. He llorado por dejar esto. Pero todo tiene su principio y su fin. Lo de Cristina fue muy diferente: una separación durísima e inmerecida. Es duro dejar algo que te apasiona.

-¿Cuál ha sido el mejor momento de estos años en política?

-Los mejores años, de largo, fueron como consejero de Presidencia de Cifuentes. Fueron los que más trabajé, porque las jornadas con ella eran de 9 de la mañana a 10 de la noche como mínimo. Fueron muy duros pero muy bonitos. Porque cuando trabajas con alguien en quien crees personalmente, con un proyecto en el que crees, de centro-moderado en el PP de aquel momento, eso se proyecta en el trabajo, pero también en lo personal.