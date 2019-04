Ángel Garrido deja su acta de diputado en la Asamblea Desde la formación naranja, a la que ahora pertenece, afirman que se debe a motivos personales

El ex presidente regional Ángel Garrido deja su acta de diputado, han informado fuentes de la formación. El ya ex miembro del Partido Popular, que dejó la formación el pasado miércoles para incorporarse a la lista de Ciudadanos, ha decidido renunciar al escaño por motivos personales.

Garrido anunció la pasada semana, de forma sorpresiva, que se incorporaba a Ciudadanos como número 13 de su lista para la Asamblea de Madrid. Dejaba el PP y, de paso, el puesto número 4 en la candidatura de este partido a las elecciones europeas.

Dos días más tarde, el viernes, hizo público que renunciaba a ser parte del grupo parlamentario popular, pasando al grupo de diputados no adscritos del Parlamento madrileño. Esta renuncia se formalizó ese mismo día y estaba previsto que la Mesa de la Asamblea viera el asunto el próximo lunes 6 de mayo.

Ahora acaba de conocerse que este lunes ha renunciado también a su escaño, lo que supone que no cobrará sueldo como parlamentario - algo que se le criticó cuando anunció su pase al grupo de no adscritos-. Desde la formación naranja, alegan «motivos personales» para esta decisión. No parecía tener mucho sentido, añaden, que mantuviera un escaño que ganó con otro partido político.

Por el puesto que ocupa en la lista a la Asamblea, es muy probable que Garrido obtenga escaño en la próxima legislatura, lo que supondrá que cuando se elija el nuevo Parlamento regional, estará sentado en el mismo, junto a algunos de los que fueron sus compañeros en el PP hasta que este abril dejó el partido.