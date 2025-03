El remate a la modernidad de larga reforma de la Plaza de España es una tienda de Zara que es como irse a Marte a por unos pantalones. Y quien dice Plaza de España dice Gran Vía, que ahora sí mira más a Nueva York ... que a París. Escribo neoyorkina en el sentido de pululada, plural, caótica y mestiza . Hay algún momento de fachada, en la Gran Vía, que mira a París, pero Madrid, desde la Gran Vía, mira a Nueva York. Sobre todo ahora que un edificio de Zara corona la gran avenida, como un navío de luz, encallado de escaparate gigante.

Habrá quien venga a la ciudad por visitar este sitio, porque ahora la gente viaja a hacer compras, y no tanto a ver Museos, o a Lina Morgan . No sé si nos hacía falta este comercio insólito, donde ya no existen ni los dependientes, alcalde, pero ya falta no nos hace, porque ahí está. La Gran Vía tuvo unos años cincuenta de alto esplendor, y ahora reúne Zaras de varios ascensores, hotelazos con el atardecer dentro, el nuevo Chicote , hamburgueserías de acero, escaparates de tatuajes, algún teatro musical y la Casa del Libro . La Plaza de Callao se emplea como rellano de citas y pantalla de televisión de cincuenta metros, a la vista de la intemperie, como en Tokyo.

Ha habido obras sucesivas en la Gran Vía, las suyas, alcalde, y así seguido, hasta atrás, llegando a Gallardón. Algún rato hemos tenido en el que había que acudir a ver los musicales de Mecano en helicóptero. José Sacristán nos recuerda a veces que esta gran calle fue, un día, la calle de los cines, con su cartelería pintada a pulso, pero hoy es un zoco de vida virtual, o casi, con todas las tribus del mundo yendo y viniendo por ahí. Podríamos decir que es una calle que es una ciudad entera, por sí misma.

Yo pillé, en mi época de andariego golfo, el último cabaret de estriptis, y ahí las muchachas estornaban sus desnudos, cada noche, como deshojando su juventud dorada y extranjera. Sin caminar más allá de cien metros, puedes comprarte una levita de Zara, un diario de Baudelaire , un fabuloso reloj falso y una chupa del precio de una moto. Ahora en primavera, es una gozo sentarse en las terrazas, a ver peatonaje. A ver peatonaje de todos los colores, porque la Gran Vía es eso, un cauce del color inagotable de todas las razas. La Gran Vía está siempre abierta, y a las cinco de la madrugada reúne el mismo tráfico que a las doce del día. Algo de lo grandioso de un transatlántico tiene esta tienda de Zara que triunfa en la Gran Vía como si directamente se hubiera caído del cielo.