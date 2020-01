Entrevista Andrea Levy: «Todos los eventos deportivos irán encaminados a forjar la candidatura olímpica» La delegada de Cultura, Turismo y Deporte de Madrid repasa la situación actual de la cultura en la capital y los pasos a seguir tras la gestión de Manuela Carmena, tildada de «nefasta»

¿Cuál es la estrategia de ese mapa teatral que ha dibujado y que ya está en marcha? ¿Cuál es el horizonte y qué quieren remover en la escena contemporánea de Madrid?

Para atraer nuevos públicos, fidelizar –porque la Cultura no debe ser una cosa esporádica, sino un hábito– y crear ese atractivo generamos un mapa de identidad propia de cada uno de los teatros públicos. Que cuando alguien vaya al Teatro Español sepa cuál puede ser la oferta. Vi con complejidad que se hubiese arrinconado el repertorio de El Español, que es uno de los más antiguos de Europa. Eso no quiere decir que expulsemos a ninguna disciplina. Si la cultura es de izquierdas, ¿quién expulsó el teatro de las Naves del Matadero en contra de lo que decían los artistas? El Gobierno de Carmena. Por eso revertimos esa decisión, porque era discrecional, iba en contra del sector.

Fue un clamor en el sector...

Eso fue totalmente sectario. Por eso volvimos al modelo de las Naves del Español en Matadero. El mapa teatral de Madrid debe incluir todas las disciplinas con la máxima calidad, que cada uno de ellos sean centros de referencia y que, junto con las salas de teatro privadas, den esa esencia cultural en la ciudad.

La controvertida programación de Matadero y del Español de la era Carmena terminará en marzo. Además de la reunificación de la dirección, que estará en manos de Natalia Menéndez, ¿qué es lo primero que quiere cambiar en estos espacios?

Queremos que cualquiera pueda ir a esos espacios sin sentirse expulsado porque no se encuentra identificado con esa programación. Lo más importante es hacer esa experiencia cultural para todos los públicos. Muchas veces, en la gestión de la izquierda hay esa tentación de querer hacer una programación con una mirada superior, pero no para todos los públicos.

¿Considera, entonces, que la programación de Mateo Feijóo no era para todos los públicos?

El público fue quien valoró su gestión. Nos encontramos unos datos de asistencia que no son los que tiene que tener un equipamiento tan importante como Matadero, que, por cierto, también con un Gobierno de derechas se unificaron las dos partes de la ciudad y se curó una herida mediante un centro cultural.

¿Hay alguna apuesta para fomentar los rodajes, que pueden hablar mucho de Madrid a través de la imagen?

Sí. No hay nada mejor que un fotograma para presentar lo que es Madrid al mundo. Tenemos a jóvenes cineastas como Jonás Trueba, que convierten a Madrid en un personaje más. Madrid tiene que hacer más sencillos los trámites y también queremos intentar abrir mucho más algunos lugares a los rodajes. Hay muchas zonas desconocidas. Hay que poner en valor el gran patrimonio histórico que tiene la ciudad. Tenemos un gran proyecto de legislatura que será un gran atractivo histórico: recuperar la Casa de Vargas, las grutas de Felipe II y el Reservado Chico, que conectan con la plaza de Oriente. Tenemos que hablar con la Madrid Film Office, porque nos piden más agilidad, y que nosotros salgamos también a vender Madrid como gran escenario cinematográfico.

En ese afán por facilitar el acceso a la Cultura, ha incluido a teatros privados en la oferta del Bono Joven Cultural.

Sí, y eso es otra gestión cultural de la derecha. Nosotros no estamos en competición con una parte del sector, que es el privado. Queremos colaboración y cooperación. Por eso, queremos trabajar con los teatros privados y con las salas de música en vivo. No vamos a hacer como el gobierno anterior, que cerró la puerta a todos los empresarios teatrales porque parecían el mal. Si queremos que esta ciudad florezca, no podemos pensar que sólo lo vamos a hacer con la gestión pública.

¿Pero hasta qué punto cree que el acceso a la cultura debe ser gratuito?

Creo que seamos conscientes de que las cosas tienen un coste. La Cultura no es gratuita porque quien lo hace destina sus esfuerzos a ello. Pero eso no quiere decir que la cultura no deba ser accesible, porque forma nuestro espíritu crítico. Creo que los poderes públicos han de garantizar ese acceso a la cultura, por eso se ha ampliado el Bono Joven y hemos puesto en marcha otro tipo de iniciativas de colaboración como ofertar en eventos públicos los musicales, que son un evento cultural más cuantioso. Creo que con más cultura, menos extremismos y menos vehemencia política.

Han logrado que la obra de Plensa, «Julia», se quede en Colón un año más. ¿Su intención es que permanezca de forma perenne en la plaza

Estamos en conversaciones con la Fundación Masaveu. La pelota está en su tejado. Queremos que «Julia» se quede y haremos todos los esfuerzos para que se quede para siempre. Porque representa esa integración de Madrid como ciudad de acogida.

¿Quieren traer más esculturas de este tipo? ¿En qué espacios están pensando?

Estamos pensando en otras ubicaciones como la plaza de Santo Domingo o, dependiendo de lo que dure la obra de Adif, poner otras en la plaza del Emperador Carlos V (Atocha). Vamos a buscar lugares donde el arte pueda convivir con los madrileños porque es una manera de sentir pertenencia.

Ha anunciado un convenio con la Comunidad de Madrid para impulsar la tauromaquia en el que se catalogará a la fiesta como Patrimonio Cultural y a Las Ventas como monumento histórico. ¿En qué más medidas concretas se va a traducir ese convenio?

En la recuperación de los premios de San Isidro y el impulso de la escuela taurina municipal. El convenio está redactado a falta de aclarar algunos puntos antes de que la presidenta y el alcalde lo firmen. Madrid no puede vivir ajena a la festividad de San Isidro y a que Las Ventas es la primera plaza taurina. Por tanto, tiene que tener el reconocimiento a esas fiestas y a su afición.

La escuela de tauromaquia del Batán estuvo a punto de cerrar porque Ahora Madrid evitó hasta el último momento renovar el contrato y sólo permitió impartir clases teóricas. ¿Cuándo volverán los toros y los caballos a Batán? ¿Aumentará la subvención?

La parte del convenio está avanzada, ahora queda la firma, que será en el próximo mes. En cuanto a la subvención, se han presupuestado 35.000 euros para este año.

¿La transformación de la polémica radio municipal de Carmena ya es un hecho? ¿Funciona ya sólo como escuela?

En estos momentos se van a iniciar los trámites para firmar los convenios con universidades para la transformación en lo que era el objetivo principal de esta radio, que era ser una radio-escuela.

¿Qué es lo que no se podía permitir de aquellas emisiones?

Sobre todo que era una gestión ruinosa, porque era una radio que, entre contratos de colaboradores y la propia infraestructura, costaba 600.000 euros anuales. Si hacemos el cálculo de lo que ha costado y lo que iba a costar estamos en torno a los 9 millones para una radio que no se escuchaba en la mayoría de la ciudad. Apenas tenía oyentes. Si el objetivo del Ayuntamiento es que la cultura sea abierta y para todos, no podemos destinar cuantiosos recursos a unos pocos.

En el acuerdo de Gobierno con Cs se pactó la creación de un Museo de la Movida. ¿En qué punto se encuentra este proyecto?

La consejera de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera, me dijo que mediante un mecenas privado había llegado un fondo que se podría utilizar. Estamos buscando emplazamientos para ese museo. Pero La Movida no cabe en un museo. La mejor manera de recordarla es pasear por Madrid y entrar en locales como La Vía Láctea o El Penta. Justamente, lo que fue La Movida es salir de los museos.

Este museo no puede ser solo un lugar donde exponer objetos de La Movida.

Claro. Caer en una cosa mitómana tampoco debe ser el objetivo.

Carmena no logró terminar su proyecto de establecer un museo de las mujeres de la Ilustración en el Palacio del Capricho. ¿Consumará usted su "capricho" o tiene otros planes para ese palacio?

Hay muchos proyectos de Carmena, también el Beti Jai, que nos dejaron en un entramado de gestión absolutamente nefasta que estamos acabando de resolver. Ese interés de Carmena en el Capricho no se concretó y no dejó un proyecto museístico definido. Ahora estamos trabajando en la parte de acceso a los jardines, para que eso también forme parte del patrimonio cultural de Madrid. Está previsto que se pueda abrir a finales de 2021 o principios de 2022.

Durante el mandato de Carmena, el templo de Debod permaneció cerrado meses por problemas de climatización, también ha estado vacía la lámina de agua por la rotura de una tubería. ¿Cuál es su plan para poner en valor el que es el monumento más antiguo de la capital?

Estamos haciendo el saneamiento y apuntalamiento, para solucionar las filtraciones de agua. Queremos abrirlo cuanto antes, porque es un espacio para hacer eventos culturales maravilloso. Me gustaría recuperarlo para Veranos de la Villa.

El alcalde afirmó en su primera entrevista como alcalde en ABC que quería reactivar el sueño olímpico. ¿Hay consenso para empezar a pelearlo?

Es importante que haya un consenso no sólo de los grupos municipales, sino de la sociedad. Para llegar al sueño olímpico hay que llegar con un impulso ciudadano muy importante. De lo que estamos convencidos es que Madrid desde el punto de vista de los equipamientos deportivos, del interés hacia los eventos deportivos y de que Madrid es la ciudad donde todo pasa, creo que tiene todos los mimbres para no perder ese sueño olímpico. Nuestra gran competición ahora es la candidatura del eje Prado-Retiro a la Unesco, que fallará en junio y estamos muy ilusionados en que podamos convertirnos en una ciudad con un entorno reconocido por la Unesco.

¿Se cerrará en este mandato ese consenso necesario para hacerlo oficial?

Todos los hechos deportivos, tanto acontecimientos como instalaciones deportivas, van a ir encaminados a forjar, de nuevo, la candidatura olímpica. No estamos hablando de un objetivo a corto plazo, pero sí que mantenemos ese deseo de convertir Madrid en capital olímpica.

Superada la cabalgata, en la que estaban tan altas las expectativas, ¿hace autocrítica?

La cabalgata de Reyes ha vuelto a conectar con ese imaginario que debe tener. Lejos de ser algo que tenga que ver con la religión, forma parte de ese arraigo que son los recuerdos y tiene unos elementos que la hacen reconocible. La voluntad de la izquierda y de Carmena de querer desnaturalizar la cabalgata lo que atacaba es, precisamente, ese eje de arraigo y recuerdos, lo que generó una polémica absurda. Fue un fracaso para Carmena haber intentado desnaturalizar la cabalgata.