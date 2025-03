Andrea Levy: «El ministro debe escuchar al sector: la Cultura no es una alfombra roja, es una cuestión de Estado»

La «prudencia» llevó a la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy (Barcelona, 1984) , a cerrar los espacios culturales y deportivos cuatro días antes del estado de alarma. Considera que la Cultura le ha «sanado» durante ... el confinamiento y ahora le toca a las administraciones hacer su parte para apoyar a un sector que también es estratégico para la recuperación de la capital. «Gobernar escuchando» es el lema que enarbola frente a la «sordera» del Ejecutivo central.

-¿Qué libro, película o canción le han «salvado» la cuarentena?

-Muchísimos. Ha sido sanador. Película: «Sólo nos quedaba bailar», de Levan Akin; libro: «Agitación», de Jorge Freire; y el descubrimiento musical ha sido el grupo madrileño Ginebras.

-¿Cuántos empleos se pueden salvar con el plan de 7,5 millones de apoyo al sector cultural?

-El sector cultural representa en Madrid el 4,2% del PIB , 1,2% más que en el resto de España. Representamos más del 20% de toda la actividad cultural de España, por eso era muy importante que nadie se quede atrás. Hemos escuchado al sector y gestionado en función de esas necesidades. Muchas de esas ayudas son para pagar los costes de la desescalada.

-En las mesas del teatro convocadas por el Área se consensuó que los espacios privados y públicos abrirán en septiembre. ¿Cómo será la reapertura?

-Los teatros privados nos dijeron que el sector público no podía ser un laboratorio que fracasase, que abrir las salas al 30% y con mascarillas no era una imagen favorecedora. Pensamos que era mejor aprender en este tiempo cuáles eran las medidas sanitarias para que la reapertura de septiembre, acompañada de una campaña de comunicación potente, se hiciera con las máximas garantías. Que el espectador sepa que va a poder disfrutar sin miedo. Soy muy crítica con la desescalada porque no se tiene en cuenta que abrir al 30% es abrir a pérdidas. Al gestionar escuchando y entender que la Cultura no es sólo una alfombra roja, el PP ha callado muchas bocas a los que dicen que la derecha no entiende a la cultura.

«Los teatros privados nos dijeron que el sector público no podía ser un laboratorio que fracasase y que abrir las salas al 30% y con mascarillas no era una imagen favorecedora. El espectador podrá disfrutar sin miedo»

-¿Qué le pide al Gobierno para apuntalar su plan de apoyo al sector?

-Primero, no ha establecido los protocolos sanitarios para la reapertura. Segundo, las ayudas del Ministerio de Cultura en su mayoría son créditos. Nosotros hemos puesto 7,5 millones de ayuda directa al sector, no para que se endeude. Y tercero, no han hecho caso a la petición de rebajar el IVA de los cachés de los artistas del 21 al 10% en los espectáculos en vivo. Eso nos permitiría obtener un 11% más para reinvertir en cultura. El ministro debe escuchar al sector: la Cultura no es una alfombra roja, es una cuestión de Estado y un motor económico. Hay que entenderlo como un bien común que da en España 700.000 empleos.

-¿Cree que tendrá en cuenta su petición de rebajar el IVA?

-El ministro no ha contestado a mi carta aún y el sector también reclamaba ya la extensión de los ERTE, porque terminarán con el estado de alarma, pero no podrán abrir hasta septiembre. Eso pone en una situación muy delicada al sector. Le pido al Ministerio que aterrice y gestione.

-¿Esa prudencia de la que hacen gala en Madrid es lo que le ha faltado al gobierno de PSOE-Podemos?

-El gobierno está casi en descomposición. Lo hemos visto con el pacto con Bildu, que en 24 horas se ha desmentido y están intentando deshacer. Deja en evidencia que no hay un control ni planificación. No se ha dado una respuesta que tranquilice a la población. Tenemos un Gobierno trabajando totalmente en la opacidad y en un plan que no es de desescalada, sino de descontrol. Es un gobierno llamado a la quiebra y al que no le auguro mucha resistencia en los próximos meses.

-¿Habrá elecciones anticipadas?

-Lo mejor para los españoles es que puedan volver a votar, porque este gobierno ha demostrado ante una crisis su incapacidad de gestión. ¿Por qué Almeida se ha convertido en una referencia? Porque ha tenido en cuenta que lo más importante era gestionar desde el primer minuto: cuando hicimos las rebajas del IBI y el IAE.

-¿Hacen autocrítica a su gestión?

-Cuando miras al pasado cambiarías muchas cosas. Todas las actuaciones, incluso las que se nos han echado en cara como el cierre de los parques, han sido por pecar de prudencia. Vimos las imágenes del desbordamiento de gente en la Barceloneta, imagínese lo que hubiese pasado en El Retiro si lo hubiéramos abierto entonces. A lo mejor las medidas no han sido muy comprendidas por los madrileños, pero siempre pensamos en el interés general.

-Algunas de las medidas tomadas han sido con la colaboración con la oposición, ¿cómo valora su papel?

-Valoro que Vox, PSOE y Más Madrid aportasen las ideas que a lo mejor no se nos ocurrieron. En este momento de intranquilidad que los políticos no seamos un problema más, sino que actuemos con responsabilidad por encima de las siglas genera confianza.

-¿Vox consumará su amenaza de no negociar un pacto de ciudad?

-El que no esté para trabajar y aportar medidas, no recibirá la aprobación de los madrileños. Vox demostró que pudo llevar adelante el pacto de investidura y creo que tenemos que seguir en esa línea porque es lo que ha hecho que Madrid esté liderando la respuesta frente al descontrol del Gobierno.

-Ya en la fase 1, ¿cuándo se reabrirán las bibliotecas y los museos?

-Nos dejaron abrir en la fase 0,5 las bibliotecas para el préstamo con cita previa, pero sin salas de lectura ni estudio. Pero si nos hacen un anuncio el viernes por la noche es imposible que en unas horas todo el personal se haya hecho ya el test. De hecho, la Biblioteca Nacional tampoco ha podido abrir aún. A medida que el personal pase los test, también abrirán los museos, los archivos y los centros culturales.

-¿Peligran las librerías de barrio?

-Haremos una campaña para fomentar la compra en librerías de barrio, porque son parte del tejido de la ciudad y foco de cultura y libertad. Y destinaremos 1,5 millones para renovar el fondo de las bibliotecas en librerías de Madrid, pero queremos que se modifique la ley de Contratos Públicos para ampliar el monto. Lo estamos trabajando con el Ministerio y en los próximos meses esperamos poder hacerlo.

«La Feria del Libro será en octubre y habrá control de aforo y distancias. El virus seguriá entre nosotros y debe haber medidas con un riesgo sanitario asumible»

-La Feria del Libro se retrasa a octubre, pero aún no habrá vacuna. ¿Cómo se va a organizar?

-Estamos trabajando con los promotores para garantizar el control de aforo y distancias. Tenemos que trabajar pensando que el virus sigue entre nosotros y debe haber medidas con un riesgo sanitario asumible.

-¿Qué plan tienen para evitar la desaparición de los libreros de la Cuesta de Moyano ?

-Algunos pagan 13.000 euros anuales de canon. Lo revisaremos porque están desfasados con respecto a la realidad. La Cuesta de Moyano forma parte de la candidatura a la Unesco y nos interesa que este lugar singular que es casi único en el mundo perdure. Se va a retirar la churrería y la feria que hay delante, que tapa la visibilidad de los puestos y vamos a adecuar la Caseta 1 para realizar actividades culturales que dinamicen la zona y que sea parte del itinerario cultural.

-¿Reprogramarán el año de Galdós?

-La representación en el Teatro Español de una obra singular de Galdós queremos hacerla en cuanto se pueda. También reprogramaremos la conferencia que Vargas Llosa tenía en la RAE. Libreros y bibliotecarios me dijeron que sus obras han sido de las más vendidas o prestadas, así que en parte hemos cumplido el objetivo.

-Han pedido al Ministerio de Transportes el 1,5% cultural para restaurar la Casa de los Vargas. ¿Qué fecha maneja para llevarlo a cabo?

-Es un proyecto de legislatura muy significativo porque es donde Felipe IV decide que Madrid será la capital del reino. Está muy descuidado, por eso nos apresuramos a pedir la ayuda.

-¿La pandemia cambiará la forma de vivir Madrid?

-Espero y deseo que no. Madrid se caracteriza por esa ganas de vivir en la calle. Cuando se normalice la situación, gracias a los avances sanitarios, estoy segura de que la luz de Madrid volverá a ser la de siempre.