Del apoyo al rechazo en la colonia obrera de la que se marchó Iglesias Los vecinos de la Colonia Fontarrón, en Puente de Vallecas, recuerdan el paso del líder de Podemos antes de mudarse al chalé de Galapagar

Aitor Santos Moya Madrid Actualizado: 17/03/2021 00:58h

En la Colonia Fontarrón hace años que no ven a Pablo Iglesias. De hecho, ni siquiera todos le recuerdan. El barrio ha cambiado mucho, tanto, que ya nadie conoce su esencia. «Aquí hay de todo, gente que vota a Vox, a Podemos...», aseveran sus parroquianos. La diversidad de opiniones es palpable, «la misma que en cualquier rincón de España». La visita no termina de ser entendida: «¿Por qué los periodistas no vais a la casa de Ayuso a ver si la quieren?». El silencio es la única salida. Un grafiti saluda a los visitantes: «No seas del montón, cuida Fontarrón». Sus edificios, de ladrillo visto y dispuestos en escalera, se abren paso entre la A-3 y el parque de