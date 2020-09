Alumnos de distinto curso podrán ir a la misma clase en Infantil y Primaria en la Comunidad de Madrid La medida se tomará por decisión de cada colegio y sigue el modelo que ya se aplica en zonas rurales. Serán alumnos de niveles consecutivos

Sara Medialdea SEGUIR MADRID Actualizado: 04/09/2020 00:24h

Encontrar a alumnos de diferentes cursos en la misma clase es algo muy frecuente en las zonas rurales; sobre todo conocen la experiencia en los pueblos pequeños o con pocos niños. Esa experiencia, con algunas particularidades, se va a aplicar este año en el conjunto de la Comunidad de Madrid, y será útil, creen los responsables de la Consejería de Educación, para la organización interna en algunos centros.

La posibilidad está recogida en una circular de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid y habilita a los colegios que así lo deseen a ponerla en marcha ya, desde esta misma semana.

Eso sí, con algunas condiciones: se podrán juntar varios cursos sólo en los niveles educativos de Infantil y hasta 2º de Primaria. Podrán ir a la misma clase niños de distintos niveles del segundo ciclo de Infantil (de 3 a 6 años) y de dos cursos consecutivos de Primaria.

«Cuadrar cursos»

Esta agrupación no afectará al «proceso educativo de los niños», aseguró el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, que explicó que se hace «para intentar cuadrar los cursos» y garantizar que exista «un grupo de convivencia permanente, un grupo burbuja». Y «se pone de techo 2º de Primaria, porque es donde se considera por parte de la Consejería de Educación que el intercambio no afecta a su proceso educativo y se puede gestionar por parte del profesor».

El consejero de Educación, Enrique Ossorio, y su equipo decidieron ofrecer esta alternativa «a petición de centros y familias», explican, y con un objetivo: que los alumnos puedan estar en clases con la ratio reducida de 20 alumnos máximo o respetando la distancia de seguridad para evitar los contagios por Covid-19.

Elegir esta fórmula es algo que «deciden los centros escolares dentro de su autonomía»

Entienden en esta área que puede haber casos –que así se lo han solicitado– donde al centro escolar le resulte útil organizarse de esta manera, y evitar así tener que desplazar a sus alumnos a instalaciones municipales o aulas prefabricadas en caso de no tener espacio suficiente en el propio colegio.

De hecho, la de comprar prefabricados es la última de las fórmulas posibles que se plantea Educación. Durante las décadas de más presión demográfica, los célebres «barracones» fueron la solución utilizada por muchos gobiernos en toda España para iniciar las clases cuando las obras de construcción o ampliación de los centros educativos no habían terminado a tiempo. Una solución temporal que en ocasiones duraba más de lo previsto y que ocasionaba molestias a los alumnos. Madrid consiguió acabar con ellos hace varios cursos y no quisiera volver a utilizarlos, salvo que no haya otra posibilidad.

Alternativas

El modelo de aulas compartidas por alumnos de distintos cursos es algo que se utiliza con cierta frecuencia en centros rurales, donde «lo consideran conveniente y positivo para su alumnado y funciona perfectamente», aseguran fuentes de Educación.

La consejería aún no tiene datos sobre cuántos colegios se van a decantar por el uso de esta nueva fórmula: «No sabemos –señalaban a ABC– cuántos van a aplicar está organización, ya cada uno de ellos está diseñando su organización en función de sus características y, como decimos, es algo que decide el propio equipo docente dentro de su autonomía»

Agrupar materias

De acuerdo con la circular, será cada centro el que tenga que encargarse de buscar los espacios alternativos para distribuir a los nuevos grupos, más reducidos, de alumnos. Lo harán dentro de las propias instalaciones del colegio: utilizando, por ejemplo, espacio en los gimnasios, en las bibliotecas o salas de lectura o de usos diversos. Si tras utilizar todos ellos, no fuera posible acoplar a los alumnos en grupos de no más de 20 o con una distancia de 1,5 metros, será cuando se busquen espacios alternativos como edificios municipales, centros educativos cercanos, etcétera.

Otras medidas que se van a aplicar tienen que ver con los horarios: serán más flexibles, para reducir la exposición de los alumnos. Esto permitirá, por ejemplo, agrupar clases de la misma asignatura en varios periodos seguidos. Y se permitirá, de manera excepcional, que los colegios que lo soliciten establezcan la jornada escolar continuada.