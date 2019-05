Almeida: «Los votantes de Vox no son de ultraderecha, su casa es el PP» El aspirante del PP al Ayuntamiento de Madrid presenta su a todos los integrantes de candidatura en Madrid Río, la gran obra de Gallardón, aupado por su número 2 Andrea Levy y su broche de oro en la lista el exalcalde Álvarez del Manzano

El aspirante a alcalde del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado esta mañana a los 12 hombres y 17 mujeres que forman el equipo con el que se presenta al Ayuntamiento de Madrid en Madrid Río, emblema del mandato de Alberto Ruiz-Gallardón, y junto al primer alcalde del Partido Popular en la capital, José María Álvarez del Manzano, que cierra con un broche de oro la lista. «Esta es la candidatura que el próximo 26 de mayo va a ganar las elecciones y a gobernar. Venimos a construir y a mejorar Madrid, no a crear problemas a los madrileños como ha sucedido los últimos 4 años», ha expresado entre halagos de «el mejor alcalde» a Álvarez del Manzano.

Pasadas 72 horas desde las elecciones generales, Martínez-Almeida ha reconocido que es tiempo de hacer «autocrítica y reflexión interna» para poder hacer un diagnóstico de los resultados obtenidos a nivel nacional. «Todos podemos estar en qué aciertos hay, y no volver a cometer esos errores en el centro derecha, ya que no puede ser que siendo más, gobierne la izquierda, no puede ser que eso no cristalice en un gobierno de centro derecha liberal. No puede ser que siendo más no gobernemos la ciudad de Madrid», ha lamentado.

Preguntado sobre si comparte el criterio de Pablo Casado que ayer tildó de «ultraderecha» a Vox, ha matizado que «los votantes que se han ido no son de ultraderecha, sin perjuicio de que sí comparto con el presidente que tiene planteamientos muy radicales y extremistas como partido político». En ese sentido, Martínez-Almeida cree que estos votantes «se fueron porque no encontraron algo que estaban buscando en el PP», y que sí habían encontrado «muchos años» porque les votaron. Por ello, apuesta por «volver a conectar con esa inmensa mayoría de votantes de Vox que no son ultraderechistas, y su casa es el PP».

Así, ha recordado que, precisamente, el 28-A ha arrojado que el centro-derecha arrebataría la alcaldía a Manuela Carmena. «El Partido Popular ha sido la fuerza de centro derecha más votada en la ciudad de Madrid», ha incidido. Martínez-Almeida se ha propuesto, «desde la humildad y autocrítica», «recuperar» a estos votantes.

«No voy a mirar de aquí al 26 de mayo ni a izquierda ni a derecha, solo voy a mirar a los madrileños, y a esa mayoría de centro derecha fundamental para que frente a los impuestos que quiere subir Sánchez les podamos devolver 466 millones en bajada de presión fiscal», ha explicado bajo la atenta mirada de Álvarez del Manzano, que le ha aconsejado atender antes «a las personas más necesitadas, aquellas que están solas en una ciudad de millones de ciudadanos« que a los «baches en las calzadas».