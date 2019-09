Almeida ultima su plan de calidad del aire para toda la capital, más allá de Madrid Central Las 200 medidas serán presentadas antes del martes de la semana que viene

Con el plan extraordinario de limpieza en marcha –que ha aumentado en 500 los efectivos que recorren la capital– y las grandes operaciones urbanísticas del sureste y de Madrid Nuevo Norte desbloqueadas, a José Luis Martínez-Almeida (PP) le queda un gran tema por abordar superados los cien primeros días de su mandato: el plan de calidad del aire. El alcalde, acompañado de la vicealcaldesa Begoña Villacís (Ciudadanos), informó ayer de que su propuesta para mejorar la contaminación en la ciudad está siendo ultimada a la espera de evaluar alguna de las 200 medidas que formarán parte de él. Será presentado antes del martes, 1 de octubre –previsiblemente el próximo lunes, aunque fuentes del consistorio señalan que podría incluso adelantarse a finales de esta semana–.

Los líderes del Gobierno bicolor que rigen el Ayuntamiento de Madrid desde las pasadas elecciones del 26-M celebraron ayer, en el Palacio de Cibeles, el final de su periodo de gracia como alcalde y vicealcaldesa de la capital. Un tiempo «perdido», según Más Madrid, en el que el PSOE cree que PP y Cs han actuado con «revanchismo». Mientras, Vox se congratuló por tener «cien días de gobierno sin la izquierda sectaria».

Desde el mirador de CentroCentro, los líderes de la coalición municipal festejaron la buena sintonía que existe entre los miembros de esta, en sus propios términos, «singular» alianza. De hecho, ambos pusieron de relieve su capacidad para alcanzar acuerdos incluso en un tema tan controvertido como Madrid Central, que no se revertirá en cumplimiento del pacto de Gobierno, aunque el PP no sea partidario de mantener esa medida heredada de Ahora Madrid. No obstante, Almeida da por «superado» el debate de Madrid Central y mira «al futuro».

Por ello, esas 200 medidas estarán encaminadas a mejorar la contaminación en «toda la ciudad». Aunque aún no han transcendido los detalles de ese plan de calidad del aire, no será «necesariamente restrictivo», avanzó Almeida, ayer por la mañana, en Cope. No obstante, durante el acto en Cibeles matizó que, cuando sea necesario, se aplicarán restricciones pero de forma «puntual». «Irán precedidas de alternativas, como transporte público, renovación de vehículos privados y de calderas de gasóleo», señaló en la entrevista radiofónica.

Asimismo el alcalde defendió que pondrá en marcha el plan «con todas las consecuencias». Una actitud, a su juicio «diferente» de la que tuvo Manuela Carmena, a la que acusa de «evitar multar a los madrileños engañando al respecto» de la implantación de su medida estrella.

Unidad PP-Cs

«El primer día éramos dos partidos y el segundo ya éramos un Gobierno», destacó Villacís en un marcado tono triunfalista. «Estos cien días son el prólogo de otros cuatro años», auguró el alcalde. «Hay discrepancias pero hemos sabido llega a acuerdos», añadió en un acto a dos voces. Con concejales como Andrea Levy, Borja Carabante o Engracia Hidalgo arropando detrás sus discursos, desgranaron uno a uno sus logros. «Somos el Gobierno del desbloqueo», coincidieron antes de enumerar las citadas operaciones urbanísticas, los refuerzos en limpieza ya mencionados o la «mejora de la seguridad» en la capital. Preguntados sobre la repetición de elecciones, tanto Almeida como Villacís aseguraron que los resultados del 10N no tendrán efecto alguno sobre su acuerdo.