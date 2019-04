Almeida sólo lleva a la mitad de sus ediles en los primeros puestos Mayoría de mujeres entre los nombres. No están Pedro Corral ni Martínez Vidal

El candidato a la Alcaldía de Madrid por el PP, José Luis Martínez-Almeida, contará con la mitad de los concejales que ahora forman parte del grupo municipal en las listas para el 26-M. En total, 10 ediles repetirán de la mano de Almeida, y otros tantos se quedarán fuera.

Según ha podido saber ABC, entre los que figuran en la lista están Borja Fanjul, a quien el candidato recupera como su «número 6» -tras haber ocupado durante varios años la dirección del Real Patronato sobre Discapacidad-; Paloma García Romero y Almudena Maíllo. Ellas ocuparán, respectivamente, los puestos 7 y 8. El 9 será para Álvaro González y el «número diez» es Cayetana Hernández de la Riva, que viene del Senado.

Mujeres y jóvenes

Completan la candidatura de Almeida la asesora municipal Sonia Cea Quintana, José Fernández Sánchez, Blanca Pinedo Texidor, Loreto Sordo Ruiz, Javier Ramírez Caro, Isabel Rosell Volart, Orlando Chacón Tabares, Ignacio Pezuela Cabañes, Isabel Martínez-Cubells Iraola, Beatriz Elorriaga Pisarik, Ana Román Martín, Carlos Segura Gutiérrez, Carmen Pérez Anchuela, José Luis Moreno Casas y Gema Sanz.

La decisión definitiva ha dejado fuera de la reelección a ediles con larga trayectoria como Pedro Corral -que ha capitaneado los asuntos culturales y de Memoria Histórica- o Fernando Martínez Vidal -un histórico del PP e impulsor de medidas en memoria de las víctimas del terrorismo-.

Otro de los que no repiten es Pércival Manglano, pero en este caso ya había anunciado tiempo atrás que dejaba el cargo. Tampoco está, como ya se ha pubicado, Íñigo Henríquez de Luna, con el que el partido no ha contado porque según le dijeron no daba el «perfil» del nuevo PP.

Manzano, el broche

En su lista, Martínez-Almeida lleva como número 2 a la vicesecretaria de Programas y Estudios del PP, Andrea Levy, tal y como adelantó este diario. Entre los 25 primeros figuran 15 mujeres, proporción máxima que permite la ley. Y la mitad son menores de 45 años.

Estos nombres vienen a completar los anunciados esta misma semana. El exalcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano cerrará la lista, de forma simbólica, por ser un referente como primer alcalde popular democrático de Madrid y el regidor que ha conseguido un mayor número de votos absolutos en unas elecciones en la capital: 945.000 apoyos en las elecciones de 1995.

La número tres será su jefa de campaña y edil portavoz de Seguridad, Inmaculada Sanz. El exedil y actual consejero delegado de Metro, Borja Carabante, también figura en la candidatura de Almeida, que además suma un «peso pesado»: la consejera de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, como número 5.