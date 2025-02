Almeida reforestará este año 29 descampados en la M-30, M-40 y M-50 en Hortaleza y Fuencarral-El Pardo

Casi tantas hectáreas como El Retiro se reforestarán en 29 descampados situados en los márgenes de la M-30, M-40 y M-50 a partir de este año. En total se replantarán 34.162 árboles en 102,22 hectáreas distribuidas entre los distritos de Hortaleza y Fuencarral-El Pardo , en concreto, en los barrios de Valverde, Mirasierra, El Goloso, Valdefuentes, Montecarmelo, Las Tablas y Sanchinarro.

El objeto del proyecto, que actualmente está en fase de adjudicación, tendrá un periodo de ejecución de siete meses y un presupuesto de 499.999,83 euros. Las especies que se plantarán son el piño piñonero, encinas, enebro de la miera y almez . La elección de estos ejemplares se ha hecho teniendo en cuenta las «características fisiográficas del suelo, clima y vegetación circundante, así como que las condiciones climatológicas fueran similares en origen y destino».

De forma previa se ha analizado el estado de las plantaciones anteriores y se ha establecido la división de los terrenos en tres zonas (A, B y C) según el tipo de vegetación del que constan. En origen, la zona A está compuesta por vegetación herbácea con árboles dispersos; en la zona B existen piños piñoneros en distintos estados de desarrollo y con distinta densidad, y la zona C son espacios ajardinados con masas mixtas de tilo, pino, álamo, almez y otras especies y el estado de desarrollo es de árboles con diámetros entre 10 y 20 centímetros y alturas aproximadas de 1,5-2 metros. En las zonas A y B se plantarán pinos piñoneros y encinas para crear una masa mixta con diversidad florística. En la zona C, además de las dos anteriores, enebro de la miera y almez. Estas plantaciones irán acompañadas de la colocación de tubos protectores para proteger a la planta en sus primeras edades, así como varios riegos hasta que estén bien arraigadas.

Además, este mismo año también se plantarán los primeros árboles de los 100.000 que formarán parte del gran bosque metropolitano . En este caso, la reforestación comenzará en los desarrollos del Sureste, en los distritos de Vicálvaro y Vallecas. Esta masa forestal circunvalará la ciudad y conectará las zonas verdes ya existentes.