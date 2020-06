Almeida estudia instalar la estatua perdida de Camarón El Ayuntamiento de Madrid quiere colocar la talla de bronce del cantautor, de la artista Susana Ruiz, en el Rastro

Coincidiendo con el 70 aniversario del nacimiento del cantaor gaditano, el Ayuntamiento de Madrid está valorando la posibilidad de instalar en la plaza de Vara del Rey una estatua conmemorativa del artista isleño, como homenaje a su fundamental contribución en el desarrollo del arte flamenco en la capital.

El próximo 5 de diciembre se cumplirán 70 años del nacimiento en la Isla de León de una leyenda del arte flamenco, el cantaor José Monje Cruz, Camarón de la Isla (San Fernando, 1950-Badalona, 1992). Una efeméride que el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez Almeida no quiere dejar pasar por alto, puesto que parte fundamental de la carrera artística del genio de San Fernando se desarrolló en la capital.

Con tal motivo el Consistorio madrileño planea recuperar una escultura del cantaor gaditano realizada por la artista Susana Ruiz, que duerme el sueño de los justos en un almacén de Badalona. Una talla encargada hace tres años por el Ayuntamiento de dicha localidad y que por falta de presupuesto de los diferentes partidos gobernantes (Guanyem Badalona, PSC) no ha llegado a instalarse en la ciudad betulense.

Ahora, el Ayuntamiento de Madrid estudia recuperar esta escultura e instalarla en la plaza de Vara del Rey, en pleno Rastro madrileño, uno de los epicentros de la historia del flamenco en la capital. Y, además, en unas fechas en las que se estará celebrando, coronavirus mediante, la nueva edición del Suma Flamenca, el festival flamenco de la Comunidad de Madrid.

La escultura

Se trata de una talla de bronce a tamaño real en la que se aprecia a un Camarón de unos 40 años sentado en una silla de enea, acompañándose a las palmas y atendiendo con su mirada a un hipotético acompañante a su izquierda, probablemente el guitarrista Tomatito. «Humildemente he trabajado en la búsqueda de un parecido que va más allá del físico, de una actitud y de un espíritu, que, si se me permite decirlo, estremece», afirma la artista catalana. Una escultura llena de detalles estudiados que, nada más verla, encandiló a La Chispa, viuda de Camarón. Así, todo en ella está cuidado al milímetro, como la vestimenta, las cadenas y anillos que llevaba el cantaor gaditano o el tatuaje de la luna y la estrella que lucía en su mano izquierda.

Pero esta escultura de Camarón no es la única que Susana Ruiz ha esculpido en su Badalona natal. Su dilatada trayectoria incluye tallas que pueblan toda la ciudad, como la del cantante Manolo Escobar en la Plaza de Sant Roc o la de ese mono con rostro de Darwin, icónica imagen del Anís del Mono, en el acceso al Puente del Petróleo, a escasos metros de la histórica fábrica de anises.

El Madrid de Camarón

La carrera de Camarón de la Isla no podría entenderse sin sus años vividos en la capital. «Madrid es crucial en la carrera de Camarón, aquí forjó el estilo que le hizo inmortal», afirma el especialista y biógrafo de Camarón José Manuel Gamboa. Un estilo influido por los mejores artistas que ya estaban instalados en la ciudad: Paco de Lucía, Juan Varea, Porrina, Valderrama (que además lo presentó a los grandes públicos), por no hablar de Paco Cepero, Ramón El Portugués Antonio El Rubio, Las Grecas o Enrique Morente.

Aunque todo hay que decirlo, Camarón poco se movió por El Rastro, «como no fuese para estar con El Rubio y los gitanos anticuarios o viviendo circunstancialmente en casa de algún amigo». No obstante, la zona es muy flamenca y en Vara del Rey estaban las academias de La Quica y Antonio Marín. «Pero no se puede decir que fuera la zona que frecuentaba Camarón. Su ambiente era el de los tablaos, alrededor de Torres Bermejas y Los Canasteros y de madrugada las ventas del extrarradio, como la de La Titi», afirma categórico su biógrafo.

Entre los hitos del cantaor en Madrid, Gamboa destaca su participación en un festival en la plaza de toros de Carabanchel en 1972, antecedente de lo que serían sus apariciones posteriores en el Palacio de los Deportes. En Madrid, Camarón tuvo su más grande y entregado público. Y con un hito final: su última y genial actuación en el Colegio Mayor San Juan Evangelista.