Almeida acepta las disculpas de Bardem «sean o no sinceras» Lo que más le molesta «es que no hiciera ninguna referencia a la ciudad de Madrid ni al papel de lo madrileños»

S. L. Madrid Actualizado: 09/12/2019 17:51h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha aceptado hoy las disculpas del actor Javier Bardem por haberle llamado «estúpido» en su discurso que cerró la Marcha por el Clima el pasado viernes. Las acepto «sean o no sinceras», ha manifestado, pero lo que ha lamentado no son lo s insultos, sino el hecho de que «no hiciera ninguna referencia a la ciudad» de Madrid.

Almeida, que ha participado hoy en el encuentro de alcaldes de la Cumbre de Clima, COP25, ha agregado: «Que no reconociera que la capital haya sido capaz en menos de 30 días de organizar este evento, que tenga unas infraestructuras y unos servicios públicos que han permitido que la cumbre se celebrara». Recalcó: «Lo que de verdad me molesta es que Javier Bardem no tuviera la elegancia de hacer un reconocimiento de la ciudad y de la extraordinaria respuesta de los madrileños» ha insistido.

Como es sabido, el actor dijo al cierre de la marcha: «Los políticos deben estar a la altura de uno de los momentos más críticos de nuestra historia en el que la Tierra se sigue calentando. Y esto, a título personal, estúpido Trump que abandona los acuerdos globales y, a título personal, estúpido Almeida que quiere revertir Madrid Central para permitir que circulen los coches contaminantes», aseguró duramente al actor.

Un día después, Bardem se disculpaba en su cuenta deTwitter . «El insulto ilegitimiza cualquier discurso y conversación», ha señalado el intérprete en su cuenta de Twitter.