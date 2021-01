Almeida, a ABC: «Estamos despejando ya la M-30, pero la normalidad tardará semanas en recuperarse en Madrid» El alcalde de la capital alerta del «gran peligro» que traerán las heladas para la movilidad de la ciudad

Marta R. Domingo SEGUIR Madrid Actualizado: 09/01/2021 20:17h

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, atiende a ABC desde el centro de gestión de Calle 30, una autovía de circunvalación clave para la movilidad de la ciudad que ha colapsado durante horas la capital tras la gran nevada que ha traído consigo la borrasca Filomena.

-¿Una vez resuelto el rescate de las personas atrapadas en los coches y viendo que va amainando el temporal, ¿cuál es la prioridad ahora?

Estamos ahora trabajando para despejar la M-30, que es clave para recuperar la movilidad en la ciudad. Esperemos que los dos carriles de la M-30 estén despejados mañana. De momento, ya se ha liberado la avenida de la Albufera y la Gran Vía del este para que se pueda circular por ellos. Tenemos todos los medios materiales y humanos en la calle.

-¿Colabora ya el Ejército?

La Unidad Militar de Emergencias está viniendo ya para la ciudad. Será cuestión de minutos u horas que comiencen a trabajar. Queremos que se ocupen fundamentalmente de despejar las entradas de los hospitales y el Paseo de la Castellana. Es crucial que lleguen lo antes posible porque en la madrugada del domingo al lunes la temperatura va a bajar mucho.

-¿Cuáles son los principales riesgos de los próximos días?

Es importante que la gente sepa que no se van a poder mover hasta finales de la semana que viene. Es una buena noticia que haya dejado de nevar, pero queda mucho trabajo por hacer. El principal peligro van a ser las heladas. Nosotros hemos decretado el teletrabajo para los funcionarios del Ayuntamiento, salvo para los servicios esenciales que funcionaron en la pandemia, y pedimos al resto de empresas que hagan lo mismo. Tampoco va a haber clases escolares. Hasta finales de la semana que viene no será recomendable moverse en coche privado y la Empresa Municipal de Transportes tampoco va a poder salir mañana. Veremos a ver cuándo puede ser. La red de Metro es lo que va a funcionar 24 horas al día.

-¿Continuará el metro abierto las 24 horas?

Hasta que haya otra alternativa de transporte, eso es lo que le hemos solicitado al Metro.

-¿Mercamadrid cuándo volverá a estar operativa? ¿Cómo se van a solucionar los suministros?

Mercamadrid aguantará cerrado hoy y mañana y el lunes empezará a reactivarse. El objetivo es que la distribución de los suministros esenciales se garantice a través de los viales clave que estamos ahora despejando de nieve.

-Sánchez no le llamó durante los días más duros de la pandemia, pero lo ha hecho ahora, ¿qué le ha trasladado?

El primero en llamarme ha sido el Rey, sobre las 13 horas. Me ha mostrado todo su cariño y apoyo en estos momentos. Después me ha llamado Pedro Sánchez, sobre las 15.30. Se ha puesto a nuestra disposición y nos ha ofrecido el apoyo para lo que necesitásemos.

-¿Ha sido un punto de inflexión en sus relaciones?

La llamada ha durado unos 7-8 minutos. No hemos hablado de otros temas, pero sí que me ha dado su móvil y me ha dicho que puedo llamarle para todo lo que necesite Madrid y considere urgente. Sin el esfuerzo de todos no podremos salir de esta.

-¿Ha fallado algo del plan previsto alguna autocrítica?

Aún es pronto. Tenemos que hacer un balance para evaluar todo el proceso, pero hay que partir de una premisa. Es una catástrofe natural que nadie preveía, al menos, con estas dimensiones. Se habló de espesor de nieve de 20 centímetros y ya supera los 60 centímetros.

-¿Ha echado de menos alguna actuación por parte del gobierno?

La verdad es que cada vez que he hablado con la Delegación del Gobierno o los ministerios implicados, me han ofrecido su colaboración en todo momento. Creo que este no es momento de quejas.

-¿Se puede hacer ya un balance de daños?

Todavía no porque desconocemos el daño real. Este no va a ser un proceso que concluya la semana que viene. Eso nos va a llevar varias semanas.