Alerta vecinal por el incremento de las ‘inquiokupaciones’

Es viernes por la mañana y Cristina López tiene cita a la una menos cuarto en la Unidad de Psiquiatría del Gregorio Marañón. Lleva años acudiendo regularmente a terapia, a raíz de una enfermedad que la ha dejado con un 58 por ciento de discapacidad; ... pero también por el litigio con una mujer que se metió hace cinco años a su piso de Mirasierra y que lleva desde 2019 sin pagar ni un solo euro del alquiler ni de los gastos que conllevan una vivienda. Cristina está arruinada. Solo en la renta, le debe más de 25.000 euros, sin contar las facturas del agua, la luz y los 300 euros que cuesta la comunidad. Son más de 1.500 euros los que la víctima de esta usurpación paga al mes entre hipoteca y suministros. Su hijo ha tenido que dejar la universidad, porque no tienen cómo pagarla –«está buscando trabajo como un loco»– y ella piensa en el suicidio.

Este es solo un ejemplo de las consecuencias de la llamada ‘inquiokupación’: personas que arriendan una vivienda y dejan luego de pagar o incluso quienes se inventan un contrato de alquiler para ‘justificar’ que viven por la cara en casa ajena. Un fenómeno que está incrementándose en los últimos tiempos. El nuevo protocolo de la Fiscalía General del Estado, «que da más armas para que la Policía actúe directamente, ha supuesto un menor número de allanamientos, pero estos han derivado en lo que llamamos ‘inquiokupación’ », explica Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación.

Cuentan con 1.300 asociados, «de los que la ‘inquiokupación’ supone el 70-80 por ciento de los casos directos ». Se ha convertido el allanamiento en ‘inquiokupación’. Asegura que no hay cifras oficiales porque esta realidad no entra en las estadísticas de okupaciones que manejan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la Fiscalía General del Estado ni ningún otro organismo. Una práctica, además, que mayoritariamente la realizan personas no necesitadas: «Nos guiamos por datos de los administradores de fincas, que dicen que el 80 por ciento son mafias, y solo el resto gente vulnerable», añade.

Cristina López, el viernes, al salir del psiquiatra en el Gregorio Marañón GUILLERMO NAVARRO

Vivir solo entre okupas

El propio Bravo es víctima de okupas, pero desde un punto de vista indirecto: llegó a ser el único inquilino legal en un edificio con todas sus viviendas usurpadas. Compró su piso en la calle de los Hacheros, en Vallecas, en 2010. Tres años después, la inmobiliaria de la promoción, de nueve pisos, quebró y la propiedad pasó al banco. El resto de vecinos, a los que tardaban llegar los recibos de la entidad, dejaron de pagar. «Al año siguiente, llegó todo de golpe, una cantidad exorbitada, y la primera pareja okupa. A partir de ahí, empiezan a abrir las puertas, con gente de su clan. Les vendían la llave a 800 euros, y luego a 1.500. Se llenó entero el edificio de gente, alguna de la Cañada Real », explica.

«La mayoría de los fondos de inversión y bancos ya no denuncian, porque es más barato darles dinero a los okupas para que se vayan. Estamos hablando de 3.500 y 6.000 euros», añade. Ricardo llegó a recoger 83.000 firmas a través de la plataforma Change.org y ahora se van a manifestar ante el Congreso de los Diputados el 18 de septiembre.

Amenazas de muerte

Su edificio ha estado tomado hasta el pasado abril. En esas ocho viviendas, asegura, ha habido 26 reokupaciones en estos ocho años. Ahora quedan tres pisos usurpados y otro en alquiler social por parte de un fondo de inversión, que, tras el primer juicio, «metió a un vigilante de seguridad y se han ido recuperando casas» .

La situación en el vecindario es ahora más tranquila, «pero el edificio está hecho una pena, parece una cárcel, con todo destrozado». Y se queda corto: una lavadora abandonada en medio del descansillo, cuadros de luces arrancados y con los cables a la vista, colchones amontonados sobre la pared y mucha porquería. Ni que decir tiene que este activista contra una de las lacras que asuelan multitud de barrios ha recibido muchísimas amenazas de muerte.

Desde la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda cuantifican en la actualidad 2.017 viviendas usurpadas. Dos más que hace un mes. Sobre la casuística en las privadas, se calcula que son otras 2.000.

Cristina López era conocida como ‘la estanquera de Lavapiés’. Aunque se formó como trabajadora social, le gustaba estar de cara al público. Y en ese barrio estaba hace cinco años cuando salió a por un café para su padre y una furgoneta dio marcha atrás y se la llevó por delante. Le diagnosticaron neuralgia del trigémino, dolencia crónica que requiere un tratamiento farmacológico muy fuerte, en el que no falta la morfina. «Me dijeron que tenía que estar controlada sobre todo de noche, para que no me diera un infarto. Así que tuve que irme con mi hijo a casa de mis padres. Alquilamos mi casa, en el bloque de al lado de mis padres, en Mirasierra, a una pareja y su hija, durante los tres años que duró el contrato. Pero él la abandonó y a ella le quitaron a la niña porque le dio una paliza », explica, bastante angustiada.

Terminó el contrato en agosto de 2019 y Cristina le dijo que se tenía que marchar, porque necesitaba su vivienda. La respuesta fue: «Ni me marcho ni te pago. No tengo a donde ir y no me voy a marchar debajo de un puente ni a mi coche, con lo bien que estoy en la urbanización» . Se trata de un piso de unos 75 metros cuadrados, con piscina comunitaria, zonas ajardinadas y vigilante.

«Me zarandeó y escupió»

Cristina la denunció, pero todo ha ido a peor. Padece fotofobia, a raíz de la dolencia neurológica, así que se obliga a salir a la calle de noche con su perro. «Un día, escuché que alguien me llamaba. Era ella. Tuvo la poca vergüenza de saludarme. Venía de compras, acompañada de un chico, cargada de bolsas de tiendas de la calle de Serrano . Al llamarla okupa, me zarandeó y me escupió. Intentó pegarme, pero lo evitaron los guardias de seguridad». A finales de 2019, ella y su hijo tuvieron que irse a la casa de la sierra con sus padres, «por miedo a una paliza».

«Ella no se dedica a nada. Los vecinos se quejan porque no paran de subir muchos hombres al piso . No quiero ni pensar en qué condiciones está. Dice que ya ha trabajado muchísimo en su vida y que no piensa pagar más. Mi madre, de 78 años, intentó mediar ofreciéndole pagarle la mudanza y, además, un incentivo económico para que se marchara. Pero dijo que no quería dinero porque no es una okupa y que quiere quedarse en mi casa», rememora.

«De hipoteca pago 1.140 euros al mes, más agua y luz (otros 100 o 150), la comunidad (300) y el IBI. Tengo una placa en el cerebro y una batería en el pecho con electrodos, para los dolores. Estoy amenazada. No me puedo defender, tengo que estar calladita. Es una impotencia total. No cobro nada. Vivo con la pensión de mis padres, que se han endeudado hasta las trancas. Es durísimo. Tenía mi negocio e independencia económica», dice. Esta semana puede salir la sentencia. Pedirá que se ejecute cuanto antes.

Son las dos de la tarde y Cristina López sale de la consulta del psiquiatra: «No veas el lote de llorar que me he dado. Espero que este infierno se acabe ya».