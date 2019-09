Alcorcón detecta irregularidades en 28 clínicas dentales tras una inspección El Ayuntamiento de la localidad ha impulsado y desarrollado una campaña para revisar estos centros para garantizar la calidad y seguridad de los vecinos

El Ayuntamiento de Alcorcón ha impulsado y desarrollado una campaña de inspección a las Clínicas Dentales a pie de calle en el municipio a través del servicio municipal de Inspección de Consumo dependiente de la Concejalía de Salud Pública.

De esta manera, se observó que de las 47 clínicas 28 presentaban algún tipo de irregularidad, las cuales, tras el plazo establecido por la inspección, fueron subsanadas en su totalidad.

La concejala de Servicios Sociales, Mayores y Salud Pública del municipio, Victoria Meléndez, señaló que «estas campañas son uno de los pilares básicos en la defensa de los derechos de los consumidores y de esta manera se contribuye a que todos los vecinos de nuestra ciudad reciban productos y servicios con garantías de calidad y seguridad».

Meléndez aseguró que el equipo de profesionales municipales se ocupó principalmente de revisar la información al usuario y los contratos financiados, comprobar la documentación justificativa y la existencia Hojas de Reclamaciones, entre otros aspectos.

El Consistorio apuntó que, durante los últimos años, se ha producido un aumento de la asistencia de usuarios en los establecimientos de clínicas dentales y «algunas de ellas han tenido problemas con múltiples afectados».

«Con el fin de velar por los intereses de todos los vecinos como consumidores y con el compromiso de proteger a la ciudadanía en este ámbito, el Gobierno municipal ha impulsado esta campaña cuyo principal objetivo es valorar el estado en el que se encuentra este sector con respecto al cumplimiento de la normativa legal de consumo», subrayó Meléndez.

De este modo, se controlará que dichos establecimientos tengan autorización necesaria, que la información tratamientos y servicios sea la adecuadas o comprobar el método de pago, entre otros controles.

Sin identificación ni hojas de reclamaciones

En cuanto a las irregularidades detectadas al inicio de la campaña, se determinó que el 21,28% de las clínicas no exponían en la indumentaria de trabajo la identificación del personal, que el 19,5% de clínicas no informaban sobre la titulación del personal, así como que el 14,5% de las clínicas no presentaban hojas de reclamaciones o estas no eran del organismo autorizado.

Igualmente, se detectó que el 12,7% de las clínicas no disponían de cartel anunciador de la tenencia de hojas de reclamaciones y que el 2,12% de las clínicas no disponía de Registro Sanitario.

Por tanto, «la campaña ha arrojado un balance muy positivo ya que una vez finalizada la misma, las 47 clínicas inspeccionadas se ajustan a la normativa vigente en materia de consumo», concluyó Meléndez.