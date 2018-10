Un alcalde del PP se niega a empadronar a una niña india adoptada El regidor de Valdemaqueda argumenta que la documentación presentada por los padres no acredita que sean sus representantes legales

La felicidad de Carmen Ávila y su marido, un matrimonio residente en el municipio madrileño de Valdemaqueda, se truncó a los pocos días de llegar a España con su hija adoptada en India. El 1 de octubre ambos acudieron al Ayuntamiento para empadronar a la pequeña, pero no pudieron hacerlo. La secretaria del alcalde, Álvaro Santamaría, perteneciente al Partido Popular, les dijo que no existían pruebas suficientes que demostraran que eran sus padres, por lo que les denegó el trámite.

Según relata Carmen a la Cadena Ser, acudieron al Ayuntamiento con el pasaporte indio de la niña, de nueve años, donde consta que son sus padres, y su certificado de nacimiento del hospital de Jalandhar, en su versión original en inglés e hindi. La versión del Consistorio es que el certificado no acredita que la niña es su hija, por lo que les demandaron una copia de la sentencia del juzgado de India que corrobore la adopción. Tras rebuscar entre toda la documentación que tienen en su domicilio, el matrimonio volvió dos días después con el documento. La respuesta, según Carmen, fue de nuevo negativa. «No tiene validez la sentencia del tribunal extranjero», asegura que les dijeron trabajadores municipales. Otra traba que se encontraron fue que no pueden empadronar a su hija hasta que no esté inscrita en el Registro Civil.

Los padres aprovecharon una cita con la jefa del Negociado de adopción perteneciente a la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad para contarles el problema al que se enfrentan. La reunión estaba prevista para obtener un certificado que permite a los padres adoptivos obtener los permisos de paternidad. Belén Corpa, jefa del Negociado, escuchó su versión y les aseguró que los documentos que aportaron son legales y suficientes para iniciar el proceso de empadronamiento y, además, les elaboró un documento en el que insta al Ayuntamiento del PP a que inicie los trámites. En el papel se puede leer que la adopción se ha hecho acorde a los requisitos de la legislación española. «La adopción constituida en India es directacmente inscribible en el Registro Civil, al ser adopción plena idéntica a la española, por lo que ha de producir iguales efecos para el adoptante y adoptado», continúa Belén Corpa, que pide que se tramite, a fecha de 5 de octubre, el empadronamiento de la menor.

Pero el Ayuntamiento sigue en sus trece. Carmen y su marido volvieron con la carta de la Comunidad. El alcalde fue el encargado de recibirlos en esta ocasión y, de nuevo, les dijo que los documentos son insifucientes para proceder al trámite. Según la versión de los progenitores, Santamaría se escudó en que el asunto «no es competencia de la Comunidad». «Ni la Comunidad ni el propio Rey me obligarán a empadronarla hasta que no tenga todos los documentos», afirma Carmen que esta fue la respuesta que obtuvieron. Esta versión la ha confirmado el alcalde en una conversación con RadioMadrid, en la que ha reconocido que la Consejería de Políticas Sociales su puso en contacto ayer con él y ha explicado a la emisora lo mismo que a los progenitores: que los documentos presentados no son suficientes para probar que la niña es adoptada. «La sentencia del tribunal extranjero no prueba nada, hay que esperar a que se efectúe el registro», ha dicho Álvaro Santamaría preguntado sobre cuáles son los documentos necesarios. Los padres ya han comenzado los trámites para inscribirla en el Registro Civil, donde sí han aceptado toda la documentación.

Los padres creen que hay algo más en el fondo de la cuestión. Carmen es una militante del PSOE conocida en el municipio por su opisición al gobierno de la localidad, y asegura que «el motivo real de la demora son motivos políticos, porque al alcalde no le gustan ciertas actuaciones que hacemos en la oposición».