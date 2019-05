Dos de Mayo Aguirre considera un «error» los calificativos «hirientes» de Casado a Abascal La expresidenta de la Comunidad de Madrid dice es necesario que acabe el «lanzamiento de pullitas entre unos y otros» y sean capaces de unirse todos los que creen «en la libertad, en la propiedad y en España»

El público asistente a los actos del Dos de Mayo que han tenido lugar esta mañana en la Real Casa de Correos han centrado buena parte de su atención al regreso a Sol de Ángel Garrido tras su fuga a Ciudadanos. Entre ellas, la expresidenta regional Esperanza Aguirre ha asegurado que, para ella, fue «una sorpresa» el fichaje del exlíder del Ejecutivo madrileño por la formación naranja, aunque ha remarcado que «cada uno es libre de hacer lo que le parece».

«Parece ser que el señor Garrido quería ir al Senado y no podía ir a las listas europeas por una cuestión familiar, de custodia compartida. Parece ser, es lo que me han dicho a mí (...)», ha explicado a petición de los medios. Acto seguido ha afirmado que no tiene «ningún inconveniente» en sentarse al lado de nadie en esta cita. «Ni de Ángel Garrido, ni de Pablo Iglesias», ha concluido.

En su opinión, es necesario que acabe el «lanzamiento de pullitas entre unos y otros» y sean capaces de unirse todos los que creen «en la libertad, en la propiedad y en España» más allá de las «discrepancias». Asimismo considera un error los calificativos «hirientes» del presidente del PP, Pablo Casado, al presidente de Vox, Santiago Abascal. «Como decía Churchill: los políticos tenemos que tener la piel de elefante. No me duele nada pero lo considero un error porque muchos de los votantes nuestros habían optado por Vox y se lo estaban replanteando para las municipales y autonómicas», ha señalado.