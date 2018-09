Aguado: «A la política no se viene a gastar el dinero público en prostitutas y cocaína» El líder de Ciudadanos en la Asamblea carga contra el resto de partidos en un discurso donde hace balance de lo conseguido «con sólo 17 diputados»

Sara Medialdea

@smedial Seguir MADRID Actualizado: 14/09/2018 10:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha cargado esta mañana durante el debate sobre el estado de la región contra el resto de grupos. Y ha logrado enfadar a la bancada socialista nada más comenzar a hablar, al referirse a que «a la política no se viene a gastarse el dinero público en prostitutas y cocaína».

La frase desató una fuerte bronca desde los bancos de la oposición, y tampoco cayeron muy bien otras de sus afirmaciones, como las referidas a los politicos que vienen para «cobrar sobresueldos o aprovecharse de las instituciones públicas para que te regalen un máster».

Aguado ha hecho balance de legislatura, poniendo en valor los logros que ha conseguido, dijo, con sus 17 diputados: bajada de tasas universitarias, incrementos presupuestarios, mejoras fiscales, etc. En un discurso que no ha leído en ningún momento, Aguado ha denunciado que el PP tiene un proyecto agotado: «Llevamos 23 años montados en el mismo coche, el del PP, y nos quieren hacer creer que con el Renault 5 vamos bien, pero el R5 ya no nos sirve».

Tras denunciar que las cien medidas que planteó el jueves el presidente Ángel Garrido son «en un 50 por ciento un refrito y muchas las habían votado en el PP en contra», se autodefinió como «progresista» frente a los «liberales» del PP.

En su discurso, Aguado ha incluido a PP y PSOE en un mismo grupo, el que según él quiere «blindarse» controlando las instituciones y los medios de comunicación públicos: «Su tiempo, señorías del PP y del PSOE se acabó».