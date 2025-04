Aguado pide a las empresas con excavadoras contactar con los ayuntamientos para limpiar calles

El vicepresidente y portavoz del Gobierno de Madrid, Ignacio Aguado , ha pedido a los propietarios de excavadoras y empresas con esta maquinaria «que ahora tengan paradas las obras » que se pongan en contacto con los ayuntamientos para ofrecerlas y poder utilizarlas para retirar la nieve y el hielo de las calles .

Puede ser, ha señalado, «de forma altruista o de otra manera», pero aconseja que se haga este contacto entre las empresas y los ayuntamientos para de este modo ir recuperando la normalidad en las calles , lo que pasa sin duda porque se pueda transitar sobre ellas. «No pueden estar paradas estas excavadoras», sentencia el vicepresidente.

En este sentido, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, pedía más gestión y menos voluntarismo a los gobernantes, a través de Twitter.

Quizás los Ayuntamientos pueden llamar a las empresas constructoras y de alquiler de maquinaria y contratar. Lo digo por tomar la iniciativa y ponerse a gestionar. No se puede cargar a los particulares con la responsabilidad para la resolución de todo. #Filomena https://t.co/5ovo1YhkdU — Rocio Monasterio (@monasterioR) January 12, 2021

El vicepresidente espera que el lunes puedan retomarse las clases en los centros escolares madrileños. No obstante, dado el volumen de la nevada caída sobre la región y las consecuencias que todavía arrastran muchas de sus ciudades, no descartó que algunos centros no puedan abrir sus puertas ese día. «Esto ha sido una gran catástrofe para la Comunidad; ojalá el lunes se vuelva a la normalidad, pero a lo mejor no todos los colegios pueden abrir sus puertas», reconoció.