Aguado pide que el confinamiento perimetral de Madrid dure hasta el «Black Friday»

El objetivo de todas las medidas que se están tomando en Madrid, desde la suspensión nocturna de actividades entre 00:00 y 6:00 horas al cierre perimetral en el «puente » u otras, están pensadas para «evitar el confinamiento total a toda costa», porque éste es «la última opción, cuando no hay nada más que hacer». Así lo ha explicado el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado . Será Sanidad quien plantee el próximo viernes si hay que tomar otras medidas en relación con la hostelería, pero la intención de momento es levantar «cuanto antes» las que hay ahora en marcha, con el fin de llegar a Navidades de la mejor manera posible.

Eso sí, el portavoz es partidario de mantener el cierre perimetral de la región; ha defendido que gracias a ella, en el «puente» del 1 de noviembre se «ha evitado un millón de desplazamientos a otras comunidades». Aguado ha pedido continuar estos cierres perimetrales hasta finales de noviembre en el Consejo de este miércoles, concretamente, para que duren hasta el «black friday» . Cree que nos quedan «pocas balas en la recámara», pero recuerda también que para cerrarlo todo «siempre hay tiempo».

Para compensar el daño que las ayuda causan a la actividad económica, se han aprobado ayudas para los empresarios que se ven más afectados por las mismas: los autónomos, que junto con las pymes «son el 98 por ciento del tejido empresarial madrileño», recuerda Aguado. Por eso, se incrementa el Plan Impulsa -para ayudas de hasta 1.200 euros -, ayudas al teletrabajo y mantener la tarifa plana para autónomos, con una nueva partida de 15 millones de euros para todo ello.

También se han aprobado en el Consejo de Gobierno ayudas para el turismo y el sector del ocio nocturno. Por un lado, 13 millones de euros en avales que generarán más de 100 millones de euros en créditos para agencias de viajes, alojamientos turísticos y empresas de ocio nocturno en la región . Estas empresas además podrán acogerse también, y en paralelo, a las ayudas a las pymes que ya existen.

El portavoz del Gobierno, Ignacio Aguado, ha agradecido a los madrileños su «civismo» de estas semanas, cuyos esfuerzos están comenzando a dar «frutos» en forma de reducción del número de contagiados: desde mediados de septiembre hasta ahora, la incidencia ha bajado en Madrid: de estar por encima de los 800 casos por 100.000 habitantes, a bajar de 400.

Sanidad no quiere confinamiento domiciliario

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero , lo tiene claro: no entenderían ni ellos ni los madrileños un confinamiento en los domicilios. «Si la decisión es de la Comunidad de Madrid, la respuesta es no; no tendría ningún sentido aplicar el confinamiento total en Madrid. Los datos están bajando, las medidas funcionan», recuerda.

Madrid está ahora por encima de los 1.670 rastreadores , con un seguimiento diario de los contactos y del cumplimiento de las cuarentenas, ha explicado el consejero.

Respecto al nuevo Hospital de Emergencias Isabel Zendal , ha adelantado que contará con un equipo directivo pequeño y estable, pero además se quiere que acudan al mismo el personal que «quieran hacer de forma complementaria a su actividad» esta de acudir al Hospital Isabel Zendal. Con personal del Servicio Madrileño de Salud que con carácter voluntario acuda a este hospital, que va a ser «de apoyo y complementario» al resto de centros, y no contará con especialidades fijas como ocurre en los convencionales. Es, insiste Escudero, «un hospital de apoyo» al que se desviarán en un primer momento pacientes Covid que dejarán espacio libre en otros centros.

