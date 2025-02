Agresión homófoba en un gimnasio: «Si estuviera mi novia aquí, te hubiera rajado»

Nueva agresión homófoba en Madrid, que investiga la Policía Nacional . En este caso, en un gimnasio de Alcorcón y de manera verbal. El asunto, de gran incomodidad para la víctima y la dirección del centro deportivo, acabó con la expulsión del supuesto autor de los improperios.

Los hechos, según se recoge en la denuncia, ocurrieron el pasado 3 de diciembre, en torno a las 13.45 horas. La víctima suele acudier allí a entrenarse, cuando otro usuario le espetó: «Qué coño estás mirando, maricón de mierda. La gente como tú debería estar en el cielo. Si estuviera mi novia aquí, te hubiera rajado. Maricón, no me mires que te rajo aquí. Tú en este país no deberías estar» .

Siempre según la versión del denunciante, le pidió una explicación por esa actitud violenta, pues no le había mirado de ninguna manera. «Si lo he hecho, es porque has golpeado el banco del gimnasio y todo el gimnasio te ha mirado».

Entonces, el dicente se dirigió al director del gimnasio , que advirtió al denunciado de que podría ser expulsado. A lo que el interpelado respondió: «Me da igual. Lo que le tenga que hacer se lo voy a hacer fuera del gimnadio. Yo ya tengo unos años y me han educado de otra forma. Y a esta gente hay que pararla de alguna manera».

El director del gimnasio, que pertenece a una conocida cadena, le expulsó. El denunciante solicitó llamar a la Policía, a la que aportó el modelo y matrícula del supuesto agresor. El encargado del establecimiento indicó a los agentes que cree que «es boxeador y ha podido trabajar de portero» en un local nocturno.