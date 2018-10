Se agrava la crisis en Podemos, a siete meses de las elecciones, al dimitir su portavoz en la Asamblea Lorena Ruiz-Huerta se marcha reclamando al partido «valentía» para recuperar sus esencias

Sara Medialdea

Lorena Ruiz-Huerta se convirtió ayer en la segunda exportavoz del grupo parlamentario Podemos en la Asamblea de Madrid en la legislatura. La abogada renuncia al cargo y a su escaño como diputada, y volverá a la actividad privada. Pero antes de marcharse, advirtió a la dirección de la formación que «Podemos no va bien», porque ha «abandonado sus posiciones originales», y les pidió «valentía y altura de miras» porque si no, nunca podrán «asaltar los cielos ni gobernar».

Ruiz-Huerta estaba sobre el alambre desde que en la cúpula de su partido alcanzaron un pacto de despachos para que Errejón fuera el candidato. Se hicieron unas primarias en las que él salió elegido. Ruiz-Huerta sigue sin entenderlo: «Cuando Cifuentes estaba contra las cuerdas, Podemos decide convocar unas primarias que no corrían prisa, ni venían a cuento ni nadie entendió». Criticó el «modelo de primarias a la búlgara donde la dirección marca al líder».

Por eso, y porque no había proporcionalidad, su corriente, anticapitalistas, decidió no presentarse a las mismas. Eso la dejaba, a ella y a los suyos, fuera del futuro de Podemos.

La «vacuna» del 15-M

Ayer, por sorpresa para todos, empezando por su partido, dio un paso atrás. No sin antes dejar negro sobre blanco lo que piensa de la situación: «Podemos no va bien». Una situación que, a su juicio, supone un gran peligro, como se ha visto este fin de semana –avisó– con el multitudinario acto de VOX en Madrid: «Cuando la izquierda no tiene un discurso radical que ofrezca soluciones a esa gente que está peor, ese lugar lo ocupa la extrema derecha».

«Hasta ahora –añadió–, en este país habíamos tenido una vacuna, el 15-M y como consecuencia, el surgimiento de Podemos y las candidaturas del cambio. Pero Podemos ha ido abandonando sus posiciones originales».

Por eso, recordó a los dirigentes de su partido que «hemos venido para ser valientes, no para demostrar que gestionamos mejor que la derecha. Les pido alturas de miras y valentía» porque si no lo hace «no podrá asaltar los cielos ni gobernar nunca».

Ruiz-Huerta llegó a la portavocía de Podemos a finales de 2016, cuando el secretario general de Podemos Madrid, Ramón Espinar,sacó del cargo a su primer ocupante, el cabeza de lista en las elecciones José Manuel López, más cercano a Errejón. Ahora, es ella la que sufre las consecuencias de un pacto de despachos, este entre Errejón y Pablo Iglesias, que situó al primero como candidato a la presidencia autonómica en 2019, y empujó a los anticapitalistas hacia la salida al dejarles sin espacio. «Hace tiempo que mantengo una posición política que no goza del apoyo de la dirección de Podemos», reconoció.

Elefantes

Hizo referencia a un proverbio africano, «cuando dos elefantes se pelean, quien sufre más es la hierba. Pues bien, la hierba somos las mujeres», apuntó, sumando a sus críticas los «defectos machistas y patriarcales» que se dan, tanto en su formación como en las demás, con una «feroz competitividad, lucha por el poder y puñaladas».

Su sustituta puede ser Clara Serra, número dos en las primarias tras Errejón, cercana a él y apoyada por unanimidad por el grupo parlamentario, según avanzaba ayer la presidenta del mismo, Mónica García. No obstante, esto tendrá que ratificarlo en los próximos días el Consejo Ciudadano de Podemos Madrid.