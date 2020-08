Agosto dispara los contagios por Covid, pero las camas ocupadas rondan el 11% Los hospitales en peor situación se encuentran en las zonas con más casos detectados

Sara Medialdea SEGUIR Madrid Actualizado: 29/08/2020 00:13h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La segunda ola del coronavirus ha alcanzado a Madrid en pleno agosto. A lo largo del mes, el número de casos ha ido incrementándose exponencialmente: si el 1 de agosto el acumulado de casos era de 84.945, al acabar el mes la cifra llega a los 120.000, 35.000 contagiados más. Una subida en 30 días equivalente a la que se produjo desde el 7 de abril al 31 de julio, a lo largo de cuatro meses. A pesar de ello, los responsables sanitarios madrileños lanzan un mensaje de calma: la situación dista mucho de ser la que fue en el momento más duro de la primavera. De hecho, recuerdan, la ocupación de camas hospitalarias y de UCI están ahora en un horquilla de entre el 11 y el 13 por ciento del total.

Los datos que se publican a diario en el Portal de Transparencia señalan la tendencia. El 1 de julio se produjeron 200 ingresos en planta y 65 en UCI. El total acumulado señalaba 43.657 hospitalizados y 3.730 en UCI. Un mes después, apenas había cambiado el panorama: 400 hospitalizados más en el acumulado —con un total de 44.02—, y 29 más —hasta 3.759— en Cuidados Intensivos. Pero agosto ha arrasado con la estadística. Acabamos el mes con 3.704 hospitalizados más —47.731 en total— y 1.633 ingresos en el último día registrado; en las UCI hay 337 ingresados más y 4.107 en el cómputo acumulado.

«Esto no es lo de marzo y abril; es distinto», tranquiliza el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero. Él, como director del hospital de Ifema, lo vivió muy de cerca y asegura que lo de ahora no tiene nada que ver. Aunque los casos detectados son muchos, la presión sobre los hospitales es menor. Las camas de planta y de UCI ocupadas a día de hoy son entre el 11 y el 13 por ciento del total.

«Zonas calientes»

Hay hospitales, reconoce la autoridad sanitaria, con una situación más complicada, por dar servicio a las zonas en las que más casos de Covid-19 se están registrando. Son, básicamente, los distritos y municipios del sur, entre ellos Puente de Vallecas, Villaverde, Usera y Carabanchel y localidades como Móstoles, Parla o Fuenlabrada, además del municipio de Alcobendas en el norte.

De ahí que durante el mes de agosto algunos hayan tomado decisiones drásticas. Los hospitales 12 de Octubre, Móstoles y Gregorio Marañón suspendieron cirugías a mediados de mes y, en esas mismas fechas, el de Getafe prohibió las visitas a pacientes, una medida a la que se acaban de unir esta misma semana los centros Ramón y Cajal y Príncipe de Asturias.

Zapatero insiste en lanzar un mensaje de calma: «El número total de ingresos diarios va disminuyendo». De hecho, recuerda que en el caso de Móstoles «la situación ya ha mejorado y la semana próxima volverán a reabrir los quirófanos en su hospital».

No obstante, aunque no hay «alarma», el Gobierno regional sí confiesa estar en «alerta» por la posible evolución de la situación epidemiológica. De hecho, se han lanzado recomendaciones para tener las «mínimas interacciones sociales» en las zonas con más casos e incluso el viceconsejero de Salud Pública aconsejaba estos días acudir a centros de salud y hospitales sólo «cuando sea imprescindible».

«Colapso»

Precisamente, la Atención Primaria es la que está soportando, por el momento, la mayor presión asistencial. El importante incremento de contagios —detectados también por el gran número de PCR que se están haciendo— ha coincidido con el mes de agosto, tradicional periodo de vacaciones. El resultado de unas plantillas ya escasas y aún más mermadas por el descanso estival, unidas a la explosión de contagios, ha puesto a los centros de salud «al borde del colapso», según la denuncia reiterada de los sindicatos médicos.

Los vecinos también protestan por las largas colas que se encuentran en algunos centros de salud. Y los sindicatos CC.OO., AMYTS, CSIT Unión Profesional y UGT llevan semanas denunciando la «gran sobrecarga física y emocional» de los profesionales de Atención Primaria. Tras el pico de la pandemia, recuerdan, para estos sanitarios no ha llegado la calma, sino que ha recaído la tarea de «la identificación temprana y el seguimiento de los casos y contactos desde el ámbito comunitario».

Refuerzo de plantillas

Y aunque reforzar estos servicios fue una de las recomendaciones de las autoridades sanitarias en mayo, cuando comenzó la desescalada, critican que «la Comunidad de Madrid no ha cumplido con esta recomendación». De los 10.100 contratos que prometió renovar la presidenta regional Díaz Ayuso, los sindicatos aseguran que aún faltan 2.844.

Otra de las críticas se refiere a los centros de salud que aún no han abierto —una treintena, calculan—, y a los también cerrados centros de urgencias de barrio, los SUAP. Zapatero explicó en este sentido que ha habido centros de salud que por su «pequeño tamaño» no permiten establecer circuitos diferentes para pacientes con sospecha de Covid-19 y por eso no se han abierto. No obstante, asegura que sólo afecta a 25.000 habitantes, de los más de 6 millones que tiene la Comunidad y que reciben atención en otros de la zona.

El último pilar para frenar la extensión de la pandemia son los rastreadores. La Comunidad de Madrid cuenta con unos 550, según el último dato oficial. Insuficientes, lamentan colectivos profesionales, políticos y sindicales. El Gobierno Central ha ofrecido 2.000 procedentes del Ejército y ayer se les respondió desde Sol solicitando 150.

«La evolución va mal»

La oposición política ha entrado en tromba contra lo que consideran una gestión nefasta de la segunda ola en la región. El diputado socialista José Manuel Freire lamentaba que «la evolución de la epidemia en Madrid va mal», y aportaba el alarmante dato del Hospital de Vallecas, en plena «zona caliente» de contagios, y que el miércoles «tenía 121 camas, de 360 en total, ocupadas por pacientes con Covid-19».

«Hemos duplicado el número de pacientes hospitalizados cada semana desde agosto; es preocupante», denunciaba, según su análisis. Por eso, exigía al Gobierno regional que «tome medidas urgentes» porque «si Madrid cae y tiene que confinarse, España tiene un gravísimo problema».

Para Mónica García, diputada de Más Madrid, existe «una Atención Primaria precarizada, abandonada y que ha estado sosteniendo esta pandemia durante estos meses». «Sin embargo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha sido capaz de poner los refuerzos y recursos necesarios», afirmó.

Isa Serra, portavoz de Podemos, exige una reacción al Ejecutivo autonómico ante los hechos: «Ya se habla de transmisión comunitaria, no dejan de aumentar las hospitalizaciones y la tasa de contagios se ha multiplicado por 19 en las últimas semanas».