Agapito, el mayor moroso de España: «La Agencia Tributaria me ha expoliado»

Tiene 77 años y es la persona que más dinero debe a Hacienda: 15.978.413 euros, según la lista de morosos de 2019. Agapito García Sánchez se sentó el pasado 13 de febrero en el banquillo de la Audiencia Provincial, acusado de un fraude fiscal de 1,5 millones cometido hace once años, por el que le piden cuatro años de cárcel y el pago de más de 4 millones de euros. Se espera que la sentencia salga la próxima semana. Parapetado tras sus inseparables gafas ovaladas, no dudó en atacar al fisco, culpable, según él, de todos sus males. En su relato, perfectamente aprendido, deja muy claro quién es la víctima y quién el villano, aunque la Fiscalía no piensa lo mismo. «La Agencia Tributaria me ha expoliado», dijo a las puertas del órgano judicial. Su objetivo, tras media vida en los tribunales, es que la Agencia «deje de existir», ya que actúa con total «brutalidad». «Me voy a dejar la piel en eso» , afirmó, haciendo hincapié siempre en su inocencia: «Destroza a las familias. Yo estoy completamente arruinado en todos los aspectos. Me ha triturado desde 1989», continuó Agapito.

Los problemas judiciales de este empresario madrileño vienen de lejos. De hecho, la cifra que le reclama Hacienda no es la más alta a la que se ha enfrentado. En 2015, adeudaba 26,8 millones, de los que pagó 10. También tiene explicación para eso: «Hubo un momento en el que al señor [exministro de Hacienda Cristóbal] Montoro le interesó señalarme para tapar todas las chapuzas de su partido, y me eligieron como chivo expiatorio. Yo no soy ningún defraudador, no hay sentencia contra mí».

Agapito no tiene estudios universitarios , pero eso no fue un impedimento para que levantase un emporio empresarial con tan solo 30 años que llegó a su punto máximo en la década de los 80, con casi un centenar de trabajadores. En 1989, vendió cuatro compañías de hormigón y materiales de construcción por 22,7 millones a la británica Steetley, integrada más tarde en el gigante Holcim. El dinero lo invirtió en acciones de, entre otros, Banco Madrid, filial de Banca Privada d’Andorra.

Aunque él siempre ha asegurado de que se trató de una transacción legal, Hacienda cree que usó la sociedad para eludir impuestos, por lo que le reclamó 20 millones de euros, ya que consideró que en lugar de pagar un 56% en IRPF solo asumió el 13%. Agapito se negó y empezó su embrollo judicial, que terminó hace ocho años. En 2012, el Tribunal Supremo se pronunció a favor de Hacienda, por lo que, añadiendo los intereses de todos los años y los pleitos, la sanción ascendió a los 31 millones. «Cumplo con el deber ciudadano. La Agencia Tributaria es abusiva, arbitratraria y lo que han hecho conmigo no tiene nombre . Lo pagarán», opina ahora el rey de los morosos, tres décadas después de que su castillo de naipes se viniese abajo y se quedase en la ruina, con propiedades embargadas y cuentas en rojo. La nueva causa abierta se refiere al fraude de 1,5 millones cometido en 2009 –fecha en la que según él estaba en «profunda depresión»– al no haber incluido ciertas retribuciones en la declaración de la renta. Según el Ministerio Público y la Abogacía del Estado, la primera cuantía alude a la extracción de efectivo de Banif por 3.900.000 euros; la segunda, a la venta de casi 400.000 acciones de Inversiones Intermarkets Sicav por 4 millones a la Agencia de Valores M&G, que a su vez las transfirió al Santander.

En tercer lugar, la Fiscalía habla de un contrato entre Agapito y J. L. R. que establecía que el acusado recibiese 15.000 euros mensuales a través de cuatro sociedades de las que era accionista único. Y, por último, la Fiscalía indica que tres sociedades de las que Agapito era accionista mayoritario realizaron cesiones de crédito compensados con deudas. Es decir, «se produjo una condonación de deuda a Agapito» .

Un lío judicial sin precedentes Agapito García era un empresario de éxito cuando decidió vender las acciones de su empresa a una sociedad por 22,7 millones. Hacienda consideró que había utilizado una «sociedad instrumental» para pagar un 13% de impuestos y no el 56% que le correspondía por IRPF. Un año después, en 1990, dijo «no» a pagar la deuda. Más de una década fue lo que duró el pleito. La Audiencia Provincial lo absolvió de la petición de dos años de prisión, pero Hacienda recurrió por lo Contencioso-Administrativo. La Audiencia Nacional le volvió a dar la razón a Agapito en 2009 al considerar que sus transacciones eran legales. En 2012, el Supremo falló a favor de Hacienda, obligándole a pagar 31 millones.