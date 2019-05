Aficionados del Liverpool rebautizan como Jeremy Corbyn la plaza de Margaret Thatcher en Madrid

La llegada masiva de hinchas del Liverpool y del Tottenham a la capital para ver la final de la Champions League que acogerá este sábado el estadio Wanda Metropolitano. Cerca de 70.000 aficionados campan ya por las calles del centro dejando algunas escenas curiosas. Entre ellas, un grupo de «hooligans» del equipo de Anfield ha decidido rebautizar con el nombre del líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, la plaza madrileña de Margaret Thatcher, junto a Colón. Con fotocopias plastificadas y bridas han tapado el nombre de la histórica mandataria británica conservadora. Fútbol y política mezclados, en uno de los momentos más convulsos de la historia de Reino Unido.

Liverpool fans have renamed Margaret Thatcher Square in Madrid to Jeremy Corbyn Square. pic.twitter.com/4my8WdbJ9e