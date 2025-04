Los acusados de la trata de niñas: «Me gustan los chicos»; «me falta un riñón»; «tengo 4 hijos gemelos»...

Una buena parte de los 37 detenidos en la operación Sana , contra la trata de niñas tuteladas y su utilización, además, como ‘mulas’ de la droga, se negaron a hablar en el juzgado o quienes lo hicieron declararon de manera bastante somera. Sin embargo, las deposiciones, a las que ha tenido acceso ABC, revelan cómo utilizaron todo tipo de argumentos, muchos sorprendentes, para eludir la prisión provisional; algo que no pudieron evitar ocho de los encartados.

Ese es el caso de uno de los principales sospechosos, Sandy Billar V. M., dominicano de 30 años. Está acusado de abuso sexual con penetración a menor de 16 años, prostitución y otro delito contra la salud pública. Detenido el 30 de noviembre, el 2 de diciembre, al pasar a disposición del juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, alegó: «Soy consumidor de cocaína y fumo porros. No tengo relaciones sexuales con menores. No estoy con ninguna mujer; me gustan los chicos, no las mujeres. Es cierto que una vez me identificó la Policía, estaba comprando droga, y me quitaron mis prendas. No formo parte de ninguna banda latina ni conozco al resto de los detenidos».

«Trabajo como chatarrero»

Sandy Billar V. M., 'Ñaño'

Asimismo, negó que su mote fuera ‘Ñaño’ [así se refieren a él las testigos protegidas], sino Gago; y reconoce: «Vivo en el poblado chabolista desde hace dos o tres meses» , en referencia al lugar de San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde) donde, entre otros puntos, drogaban y prostituían a las niñas.

Sin embargo, el atestado del Grupo XXII de la Ufam de la Policía Nacional de Madrid le señala como uno de los hombres con los que la primera víctima, de 13 años, mantuvo relaciones, así como con otras (según la propia menor), y que también le daba droga (concretamente, ‘base’ de coca, la más barata); ha sido parado numerosas ocasiones por la Policía con estupefacientes encima y se le ha captado con otro de los encartados varias veces. De hecho, otros toxicómanos del ‘fumadero’ de la calle de San Norberto fueron quienes avisaron a los agentes de que había niñas allí de las que abusaban a cambio de sustancias.

En cuanto a Kener Alexander R. G., de 25 años, se limita a responder a las preguntas de su abogado, para manifestar: «Trabajo como chatarrero. Cobro 700 u 800 euros al mes y tengo tres hijos ».

«Es infame. Soy tapicero»

Gonzalo M. R., 'Cuba'

Gonzalo M. R., el ‘Cuba’, por su país de origen, acaba de cumplir 56 años. Afirma que las acusaciones contra él son «una infamia»: «Todo es mentira. Yo trabajo como tapicero, soy autónomo. Tengo pareja y no consumo drogas. No conozco a nadie de los involucrados en la causa ni me llaman el Cuba». Añade que no tiene perfil en Instagram (una de las herramientas clave para recabar pruebas, donde se aprecian conversaciones privadas entre algunos de los imputados y la testigo protegida 1) y que «no entra en página», refiriéndose a redes sociales y webs de tipo similar.

Sin embargo, la niña le señala claramente como alguien que «tiene un punto [de venta de drogas] en Usera y vive por Vallecas. Dice que la violó, de manera brutal, con mucha violencia.

Randy D. M., 'Sofoque''

Randy D. M., dominicano de 40 años, es otro de los presuntos implicados fundamentales en la operación Sana. Dice que conoce el bar El Patio de Vallecas (donde, supuestamente, se llevaron a cabo agresiones sexuales en el baño): «Voy allí a tomar alguna cerveza. Tengo un amigo allí, el ‘Metralla’ [como se conoce a Melvin M., otro imputado]. Tengo mujer y dos niñas. Hablo con mucha gente por Instagram, no sé si son mayores o menores de edad, pero no he mantenido relaciones con menores de 16 años». Comenta que le han hablado de la existencia de «una casa donde se prostituye a niñas» , pero que él solo va del trabajo a casa, a estar con su familia. La menor referida lo señala también como uno de los hombres que abusó de ella.

Una ecografía

Carlos Manuel C. F., 'Claudio'

El dominicano Carlos Manuel C. F., alias ‘Claudio’ y a punto de cumplir los 40 años, niega ser miembro de bandas latinas (se precisa en el sumario a algunos sospechosos como integrantes de los Dominican Don’t Play): « No conozco a ninguno de los detenidos ni he tenido relaciones sexuales con menores . Soy consumidor de cocaína y trabajo». Y al fiscal le argumenta: «Tengo cuatro gemelos» (otro encausado defiende que su mujer está embarazada e incluso aporta el informe de Obstetricia y una ecografía del bebé).

Sandy Arístides A. F., de 45 años, niega que conozca «a ninguno de los acusados» y añade: «Solo tengo un riñón y no me han dado mis medicamentos».