La «abuela» concejal, de 96 años, reclama al Gobierno regional un aparcamiento para Patones Durante su visita a la Real Casa de Correos, se entrevistó con la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, y vio al vicepresidente Ignacio Aguado

La concejal de Patones Charito Testa, de 96 años de edad, se desplazó este miércoles hasta la Real Casa de Correos para tener un encuentro con la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo. También tuvo ocasión de saludar al vicepresidente regional, Ignacio Aguado. Testa, que llegó a la Corporación municipal en las últimas elecciones bajo la candidatura Abuelas por Patones, pidió audiencia en Sol para reclamar la construcción de un aparcamiento para Patones, el proyecto «estrella» de su candidatura.

«Venía a apuntarme a ver cuándo nos dan hora para que nos reciban», ha explicado a los medios María del Rosario Testa, más conocida como 'Charito', quien pese a lo improvisado de su visita ha sido recibida en la Real Casa de Correos por la consejera de Presidencia, María Eugenia Carballedo.

Con ella ha mantenido una reunión de alrededor de media hora, en la que la veterana edil ha pedido que se celebre un encuentro al que también acuda el alcalde de Patones, Óscar Sanz (PSOE), y en el que se cierren apoyos al proyecto del aparcamiento, que «va a costar mucho» y necesita el respaldo «de la Comunidad de Madrid o de algún ministerio también».

Charito aspira a que se construya un parking de mil plazas en Patones de Arriba, núcleo declarado bien de interés cultural (BIC) y en el que cada fin de semana los turistas tienen «unas peleas terribles» por estacionar sus vehículos.

La concejal ha admitido estar «emocionadísima» y «muy orgullosa» por el recibimiento que le ha brindado el Gobierno, y ha reiterado que Carballedo ha sido «majísima», aunque no la ha visto «tomar notas».

También se ha sorprendido por la expectación mediática que ha originado su visita a la Puerta de Sol, y ha declarado: «Me habéis asustado, no sé si voy a dormir esta noche (...) parece que soy la 'principala' de Madrid».

Durante su reunión con Carballedo, Charito no ha hablado «en absoluto» de política, porque no quiere «molestar a nadie» y su único fin es «el parking para los turistas que van a ver Patones y que el pueblo de arriba lo puedan embellecer todo lo que puedan».

Pero sí ha respondido a las preguntas de actualidad de los periodistas, por ejemplo respecto al nuevo Gobierno nacional de coalición, ante el que se ha mostrado escéptica. «En una casa que mande un señor puede ir bien la casa con cinco hijos, pero si manda el marido, el hijo, una nuera... no hay manera», ha indicado.

Respecto al conflicto catalán, ha dicho que «son españoles como todo el mundo», y ha preguntado: «¿Por qué quieren irse de España, no es la alegría del mundo España? Menos mal que no lo van a conseguir, espero que no lo consigan».