Absuelto de abusar sexualmente de una niña de 11 años porque «aparentaba más edad»

Un joven acusado de abusar sexualmente de una niña de once años ha sido absuelto porque la víctima «aparentaba más edad». La sentencia recoge además que el acusado «actuó de forma natural» en el encuentro sexual que mantuvieron. El fallo de la Audiencia Provincial de Madrid ha sido declarado firme después de que los progenitores de la niña hayan decidido no llevar el caso ante el Supremo.

Los hechos, según adelanta Cadena Ser, tuvieron lugar en el verano de 2014 en un parque de Madrid. Al parecer, ambos se encontraban paseando a sus perros cuando el hasta ahora acusado, que por entonces tenía 25 años, le propuso mantener relaciones sexuales allí mismo. La niña accedió voluntariamente, tal y como ella misma reconoció. El joven puso fin al encuentro sexual cuando se dio cuenta de que la niña había empezado a sangrar.

El tribunal, formado por dos magistradas y un magistrado, entiende que «no está probado que conociera la edad» de la niña debido a su «naturalidad en la forma de actuar y la apariencia externa de la misma». Los jueces lo han absuelto del delito porque, según la sentencia, el acusado no se plateó «en ningún momento» averiguar la edad de la manor «dada la rapidez con la que sucedieron los hechos».

La Fiscalía pedía para él nueve años de cárcel por un delito de abusos sexuales. La acusación ampliaba la petición hasta los 12 años y solicitaba una indemnización de 1.500 euros. En el momento de los hechos la edad mínima de consentimiento legal estaba en los trece años.

Al parecer, la niña cambió varias veces de versión en su declaración ante la Policía y los jueces. Los jueces no otorgan crecibilidad total a la menor por sus contradicciones. Pero sí se la otorgan al ahora absuelto, cuando en un primer momento dijo que la víctima aparentaba 15 años y en el juicio aumentó la edad hasta los 19. Los jueces apoyan la dificultad para establecer la edad en base a tres testimonios: el del pedieatria que atendió a la menor que dijo que su apariencia «se correspondía con su edad, algo mayor, pero es algo variable a esa edad»; el de una forense, que afirmó «no ver a la víctima», y en el auto del juez de 2014 que decidió no enviar al chico a prisión porque la niña «pudiera aparentar una edad superior a sus once años reales».

Esta se trata de la segunda absolución dictada a favor del joven. Los mismos jueces lo exculparon en 2017, pero el Tribunal Supremo ordenó repetir la sentencia por un déficit de argumentación.