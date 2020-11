Abstención masiva en los test de antígenos en Madrid: entre el miedo y el descrédito político La asistencia media a las pruebas que realiza la Comunidad no llega al 30%. Expertos lo achacan a la limitación de la vida social y laboral y a los mensajes «confusos» de las administraciones

Ignacio S. Calleja SEGUIR Madrid Actualizado: 06/11/2020 00:42h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Madrid solo ha hecho 89.000 test de antígenos del millón prometido hace un mes

«La verdad es que no me venía muy bien, ahora no puedo permitirme una baja en el trabajo». La frase, de un vecino de Ciudad Lineal, esconde uno de los motivos de por qué los test masivos de antígenos que realiza la Comunidad de Madrid presentan una abstención altísima, con una asistencia media de apenas el 28%. Si bien los trastornos o limitaciones de un positivo por Covid-19 en la vida laboral o social son los más evidentes, los expertos señalan también el «descrédito» generalizado de las administraciones entre los ciudadanos por su gestión de la pandemia, con mensajes «confusos» y a veces contradictorios, así como a la forma de la convocatoria, a través de un mensaje de texto en