ABC regala hoy 20.000 mascarillas en Madrid

La crisis detonada por el coronavirus ha sumido a la sociedad en una suerte de época bélica. El estado de alarma ha paralizado las ciudades, aletargadas como si de un toque de queda se tratara. Y el producto más codiciado, casi un arma para hacer frente al enemigo —un patógeno microscópico—, escasea. El desabastecimiento de mascarillas ha sido un problema desde el inicio de la pandemia del Covid-19. Mientras el Gobierno hace acopio del material para su distribución entre el personal sanitario y esencial, los ciudadanos lo tienen, cuanto menos, complicado para protegerse. Sin embargo, no han faltado iniciativas para solventar esta situación y este diario ha querido formar parte de ellas.

En los últimos días, los trabajadores de Vocento , sus familiares y amigos han confeccionado mascarillas para los lectores de ABC. Hoy lunes cada ejemplar de la Comunidad de Madrid irá acompañado de una mascarilla higiénica; en total, se regalarán 20.000 unidades fabricadas bajo un estricto protocolo de seguridad. Para facilitar esta acción solidaria, desde nuestra empresa se ha proporcionado el material necesario tanto para elaborar la mascarilla higiénica como para su envasado. Así, cada uno de los empleados que ha participado en el proyecto ha recibido en su domicilio telas homologadas, gomas, hilos, bolsas y pegatinas, entre otros materiales.

Triple tejido

Durante varios días, y siempre con mascarilla y guantes, los voluntarios han estado cosiendo las mascarillas que posteriormente han embolsado. Estas mascarillas, ya finalizadas, permanecen al menos 72 horas dentro de sus envases , siguiendo una cuarentena para evitar la contaminación del producto. Se trata de mascarillas de triple tejido, uno exterior, uno intermedio y uno de cara interna, que es el que estará en contacto con la piel. Están destinadas a minimizar el riesgo de contagio, en conjunto con el resto de medidas higiénicas recomendadas por las autoridades sanitarias.

No obstante, han sido generadas mediante la acción solidaria, como material casero con un propósito meramente higiénico , y no son un equipo de protección individual ni un producto certificado. Su destino no es la atención sanitaria ni su uso por personas que puedan estar contagiadas. Con todo, ABC ha querido participar en la ola de solidaridad que ha inundado a la sociedad española.