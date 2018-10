El 23 de noviembre se vivirá un Madrid de locura El Ayuntamiento hace confluir el estreno de Madrid Central, la inauguración de la Gran Vía, el encendido de las luces de Navidad y el Black Friday en la misma fecha

Tatiana G. Rivas

@tatianagrivas Seguir Madrid Actualizado: 18/10/2018 14:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tome nota: 23 de noviembre. Ésa es la fecha escogida por el Ayuntamiento de Madrid para que confluya el estreno de Madrid Central, con sus consecuentes prohibiciones al tráfico rodado en Centro, la inauguración de la nueva Gran Vía, el encendido de las luces de Navidad y el Black Friday. Así se ha confirmado este jueves al término de la rueda de prensa de la Junta de Gobierno.

Tal y como ha informado la portavoz municipal, Rita Maestre, el Consistorio no se plantea mover de fechas la entrada en vigor de la gran área de prioridad residencial en el distrito pese a que hay más de 80 asociaciones que dan vida a la plataforma de Madrid Central solicitando que lo paralicen hasta que hayan atendido todas sus sugerencias. «Va a entrar en vigor cuando estaba programado -ha mencionado el 24 por confusión-, sin perjuicio de lo cual cuando se presentan problemas, peticiones y necesidades concretos que no habían sido evaluadas se pueden hacer excepciones, matizaciones, tratar la política pública con la flexibilidad que requiere y dar respuesta a muchos problemas», ha dicho. Se ha referido a la atención a las quejas de los empresarios con motivo del Black Friday con el carga y el descarga, ya que ante los cortes de tráfico se prevé un caos circulatorio que impida la entrada en Centro con facilidad.

Maestre ha informado de que se ha informado al Consorcio Regional de Transportes sobre lo que acontecerá el viernes señalado. Se le ha preguntado a la portavoz ante el hecho de que la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, asegurase en la Cadena Ser que no se le había presentado el proyecto de Madrid Central. La edil de Podemos ha sido tajante: «Por su puesto que el Consorcio Regional lo tiene desde septiembre». Ha hecho referencia a las palabras de su compañera, Inés Sabanés, de encontrarse «cerca de agotar su paciencia institucional». «Debe de haber una relación razonable, cordial, leal entre instituciones para que las trifulcas entre los partidos políticos no afecten a la vida de la gente. Lo que hace de forma recurrente el presidente de la Comunidad (Ángel Garrido) y a Consejería de Transportes es dedicarse a opinar y no a coordinar el transporte público que es su obligación». La portavoz ha recriminado a los políticos regionales que no se dediquen a arreglar «el desaguisado que tenemos los vecinos madrileños» con el Metro más que en opinar. «No estamos en una tertulia».