Un 15% de los locales de juego inspeccionados no cumplían con el control de accesos

«Nuestros clientes no son los menores»

Los empresarios del juego acatan y respetan el endurecimiento de medidas de control de acceso en sus negocios que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid. Lo hacen porque, como explica José Vall, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Salones de Juego de España, «nuestros clientes no son los menores». Cree que «el problema no es la cercanía del local a un colegio, sino que no pueda entrar en él, y también la formación de los menores», porque «si no les educamos en que hay que hacer un uso responsable del ocio, tendríamos que restringir casi cualquier actividad». En todo caso, está de acuerdo en que «cerca de los colegios, tenemos que incrementar los controles».

Afirma que la Comunidad madrileña es «una de las regiones en que la legislación está más avanzada y es más restringida» en esta materia. Recuerda que su sector «lleva 40 años operando» y ha ido adaptándose a las modificaciones normativas. Le parece bien que haya control normativo de la actividad, pero pide «que no se haga un uso político de ella». Implantar métodos de control de acceso les supone a los empresarios, calcula, entre 5.000 y 60.000 euros de inversión por local, pues precisa de un refuerzo del personal en la sala. Y en cuanto a futuras restricciones a la publicidad del juego en televisión, es tajante: «Si la prohiben al cien por cien, ningún problema».