Más de 5.500 madrileños se benefician de las ayudas para la concesión de una hipoteca hasta el cien por cien del inmueble

El Programa 'Mi Primera Vivienda' de la Comunidad ha ampliado el límite de edad hasta los 50 años

Madrid y San Sebastián de los Reyes encabezan las peticiones para construir 3.679 viviendas en suelo de oficinas

Isabel Díaz Ayuso, durante la presentación del plan de choque de vivienda para los años 2026 y 2027
Isabel Díaz Ayuso, durante la presentación del plan de choque de vivienda para los años 2026 y 2027 EP
Mariano Calleja

Madrid

La entrada de un piso suele ser un obstáculo insalvable para muchos madrileños, sobre todo los jóvenes. El precio de la vivienda y el requisito de pagar por adelantado un 20 y hasta un 30 por ciento para poder solicitar al banco una hipoteca dejan ... fuera del mercado a miles de personas. Ante ese hecho, la Comunidad de Madrid puso en marcha en 2022 un programa que bautizó como 'Mi Primera Vivienda', para que los menores de 35 años pudieran acceder a avales públicos y lograran así una financiación que superara el 80 por ciento. Desde entonces, el plan se ha ido ampliando y ya ha beneficiado a más de 5.500 personas en la región.

