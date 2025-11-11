Más de 5.500 madrileños se benefician de las ayudas para la concesión de una hipoteca hasta el cien por cien del inmueble

La entrada de un piso suele ser un obstáculo insalvable para muchos madrileños, sobre todo los jóvenes. El precio de la vivienda y el requisito de pagar por adelantado un 20 y hasta un 30 por ciento para poder solicitar al banco una hipoteca dejan ... fuera del mercado a miles de personas. Ante ese hecho, la Comunidad de Madrid puso en marcha en 2022 un programa que bautizó como 'Mi Primera Vivienda', para que los menores de 35 años pudieran acceder a avales públicos y lograran así una financiación que superara el 80 por ciento. Desde entonces, el plan se ha ido ampliando y ya ha beneficiado a más de 5.500 personas en la región.

Los datos acumulados desde 2022 hasta el 30 de septiembre de 2025: indican que se han concedido 3.682 hipotecas, de las que se han formalizado ante notario 3.350, con un total de 5.546 beneficiados, con un porcentaje concedido sobre el valor del inmueble que se sitúa entre el 90 y el 97 por ciento.

Mediante una orden en 2022 de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, se reguló el programa Mi Primera Vivienda, para facilitar el acceso a una vivienda en propiedad, dirigido inicialmente a apoyar a aquellas personas jóvenes que no superasen los 35 años de edad, y que siendo solventes no dispusieran del ahorro necesario para la adquisición de su primera vivienda. El objetivo inicial era facilitar la obtención de una financiación superior al 80 por 100 y hasta el 95 por 100 del valor del inmueble.

En 2024 se dictó otra orden para flexibilizar el programa, con requisitos que se adaptaban mejor a la realidad social y económica de la Comunidad de Madrid. Con ese propósito, se amplió la edad de las personas solicitantes hasta los cuarenta años cumplidos en el año natural de solicitud y se incluyó a familias numerosas y monoparentales, así como a cualquier persona por nacimiento o adopción de un hijo, en estos casos sin límite de edad. Además, se amplió la cobertura de financiación del programa, que podría llegar hasta el 100 por 100 del valor del inmueble. El precio máximo de la vivienda debía ser de 390.000 euros.

Ahora, en 2025, con el plan de choque de vivienda que presentó la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, la semana pasada, se amplía el límite de edad hasta los 50 años y se incluyen las construcciones de obra nueva entre las opciones financiables.

Desde 2022, el Gobierno autonómico ha invertido más de 85 millones de euros en este programa, en el que han participado nueve entidades bancarias. La convocatoria de 2022 estuvo dotada con 18 millones de euros, en 2023 con otros 18 millones, en 2024, cuando se subió el límite a los 40 años, se destinaron 25 millones y en la convocatoria de 2025 se han repetido los 25 millones de euros.

Desde el inicio del programa en 2022 hasta su primera revisión, en junio de 2024, se formalizaron 1.436 hipotecas, con 2.363 jóvenes beneficiados. Desde junio de 2024 hasta septiembre de 2025 se formalizaron 1.914 hipotecas, con 3.169 beneficiados. Como se ve, desde que se ampliaron los beneficiarios potenciales y el porcentaje de financiación en 2024, en un año y tres meses se formalizaron más hipotecas que en los dos primeros años.